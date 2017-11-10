Голова сільради на Кіровоградщині підозрюється у вимаганні хабара за виділення землі АТОвцю

За вимагання та отримання 5 тис грн неправомірної вигоди та підроблення офіційних документів прокуратура Кіровоградської області підозрює одного з голів сільської ради на Кіровоградщині. Про це повідомила прес-служба відомства.

“Голові сільради наразі повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 ( видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів) та ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний вимагав та отримав зазначену суму неправомірної вигоди від представника двох учасників АТО за виділення земельних ділянок. Крім того, посадовець вніс в рішення сесії завідомо неправдиві відомості” – йдеться у повідомленні на сайті прокуратури Кіровоградської області.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту. Наразі слідство триває.