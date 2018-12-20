Головківській амбулаторії презентували новий сучасний автомобіль (ФОТО)

Вчора, 19 грудня, до Головківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини завітали депутат ВРУ Анатолій Кузьменко, голова Олександрійської РДА Ольга Корнієнко, керівник апарату Олександрійської ОДА Олександр Лисенко, голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев, заступник Приютівського селищного голови Ирина Чемерис, головний лікар КНП «Олександрійський ЦПМСД» Олександр Гірник та в.о. старости Тетяна Кузьменко.

Зустрічав гостей завідувач амбулаторії Микола Лещенко та повідав про обслуговування пацієнтів з населених пунктів, що закріплені за громадою, про кількість підписаних декларацій та про медичні реформи і їх втілення на практиці.

Анатолій Кузьменко вручив завідувачу амбулаторії ключі від новенького автомобіля «швидкої допомоги», який було придбано за 500 тисяч гривень коштом державної субвенції спрямованої на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості.

Нагадаємо, що Головківська амбулаторія раніше була забезпечена та оснащена сучасним обладнанням та оргтехнікою за кошти державного бюджету.

