Головні водойми Олександрії та їх стан сьогодні

Річка Інгулець, що є найбільшою річкою Кіровоградщини й протікає через місто Олександрію знаходиться сьогодні в незадовільному стані, повідомляє Голос Громади.
Крім цього, річка Березівка, що також розташовується в межах Олександрії й впадає в Інгулець має не найкращий стан.
З фотографій видно, що водойми перебувають у занедбаному стані: берега не розчищені, у воді плаває багато сміття й відходів, якими самі ж олександрійці забруднюють водойму.
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Любіть природу, своє місто й бережіть наш Інгулець, щоб потім не довелось жаліти!