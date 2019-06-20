Головні водойми Олександрії та їх стан сьогодні

Річка Інгулець, що є найбільшою річкою Кіровоградщини й протікає через місто Олександрію знаходиться сьогодні в незадовільному стані, повідомляє Голос Громади.

Крім цього, річка Березівка, що також розташовується в межах Олександрії й впадає в Інгулець має не найкращий стан.

З фотографій видно, що водойми перебувають у занедбаному стані: берега не розчищені, у воді плаває багато сміття й відходів, якими самі ж олександрійці забруднюють водойму.

Любіть природу, своє місто й бережіть наш Інгулець, щоб потім не довелось жаліти!