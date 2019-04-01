Головні події Олександрійщини за минулий тиждень

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Напередодні Дня Національної гвардії України олександрійські військовослужбовці відзначили 5-ту річницю заснування Нацгвардії нашої країни й відбулися урочисті заходи з цієї нагоди.

Повідомлялося про початок 48-го обласного зльоту педагогів Кіровоградщини, який присвячений 80-річчю заснування області та 100-річчю від дня народження Кобзаря та відбулась фінальна частина обласної спартакіади, на якій олександрійські учні отримали нагороди, а випускники Олександрійщини безкоштовно навчатимуться у престижних педагогічних ВИШах за державним замовленням.

Доводили до відома мешканців сіл Олександрійського району про графік роботи пересувного флюорографа й завершення будівництва амбулаторій в області.

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Голос Громади звітував про аварійність одного з житлових багатоповерхових будинків, зі стін якого обсипається облицювання на прохідну й проїжджу частину, про обговорення в Приютівській громаді можливості створення ОСББ, про стаж та виправлення в трудових книжках й компенсацію за невикористану щорічну відпустку. Окрім цього інформували про результати конкурсу щодо пошуку перевізників на маршрути Олександрійщини.

Нагадаємо, що від сьогодні олександрійці, які не уклали договір з лікарем не зможуть скористатися безкоштовними медичними послугами, а для молодят, які укладуть шлюб за 24 години подарують сертифікат на відпустку.

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На Кіровоградщині сталася надзвичайна подія – поблизу АЗС у Кропивницькому загорілися цистерни зі зрідженим газом та відбулася низка потужних вибухів, одного з винуватців цієї трагедії було затримано поліцією області, а собаці, який зазнав травмувань на заправці ветеринари просять допомогти. Зокрема ще одна подія стала резонансною: під час роботи у полі тракторист виявив людські залишки , що, ймовірно, належать Діані Хріненко із Суботців Знам`янському районі, яку розшукують понад пів року

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З надзвичайних подій на Олександрійщині сталося 6 пожеж:  серед яких пожежа у приватному будинку по вул.Гагаріна, займання сміття по вул.Декабристів й електролічильника на будинку по вул.Куйбішева, по вул.6-го Грудня горів балкон на 3-му поверсі багатоповерхівки та по пров.Апостолова  горіли дрова на території приватного будинку, а на Олександрійщині в с.Гайове гасили заготовлене сіно.

Окрім цього, ще одна людина померла від ускладнень захворювання на грип й більш як 20 людей захворіла на тяжку хворобу.

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