Головні події минулого тижня

Минулого тижня олександрійці на Олександрійщині святкували День працівника сільського господарства.
З нагоди професійного свята аграріїв біля Олександрійської районної державної адміністрації відкрили оновлену Дошку пошани з вшануванням найкращих працівників Олександрійщини, після чого в Олександрійському районному будинку культури відбулися урочистості та святковий концерт.
Про вдалий рік для аграрії Олександрійщини та здобутки працівників сільського господарства більш детально можна прочитати за посиланням.
В свою чергу, працівників радіо, телебачення та зв’язку вітали в Олександрійській міській раді.
Делегація з Кіровоградщини зустрілася з Президеном України Петром Порошеном в Києві на засіданні Ради регіонального розвитку, де прозвітувала про результати роботи ОТГ, міст та області.
Представники Приютівської об’єднаної територіальної громади, у складі посадових осіб та представників депутатського корпусу громади й Олександрії на чолі з головою Андрієм Коломійцевим повернулися з Австрії, де з робочим візитом, з метою обміну досвідом, відвідали місто Грац.
Цього тижня в Приютівській ОТГ відремонтують автомобільну дорогу С121630 (Ясинувата-Березівка), що проходить через село Протопопівка.
Гордість міста:
– відразу п`ять автогонщиків організації «Авто-мото клуб «Олександрія» були нагороджені грамотами Олександрійської міської ради за те, що неодноразово здобували перемоги та призові місця на змаганнях різного рівня;
– на V Міжнародному фестивалі-конкурсі «Сходинки до майстерності» учасники, у складі вчителів та учнів Олександрійської дитячої музичної школи одержали фейеричну перемогу та стали володарями найвищої нагороди конкурсу – «ГРАН-ПРІ»;
– у всеукраїнських змаганнях з велоспорту олександрієць Олександр Скриннік посів третє місце та став призером у Кубку України з велоспорту;
– олександрійська сімейна команда взяла участь у міжнародному марафоні в Кишиневі – забіг на довгу дистанцію.
Надзвичайні події.
В Олександрії рятувальники гасили пожежу в приватному будинку, в результаті якої загинула жінка господарка помешкання.