Головні події минулого тижня

Минулого тижня олександрійці на Олександрійщині святкували День працівника сільського господарства.

З нагоди професійного свята аграріїв біля Олександрійської районної державної адміністрації відкрили оновлену Дошку пошани з вшануванням найкращих працівників Олександрійщини, після чого в Олександрійському районному будинку культури відбулися урочистості та святковий концерт.

Про вдалий рік для аграрії Олександрійщини та здобутки працівників сільського господарства більш детально можна прочитати за посиланням.

В свою чергу, працівників радіо, телебачення та зв’язку вітали в Олександрійській міській раді.

Делегація з Кіровоградщини зустрілася з Президеном України Петром Порошеном в Києві на засіданні Ради регіонального розвитку, де прозвітувала про результати роботи ОТГ, міст та області.

Представники Приютівської об’єднаної територіальної громади, у складі посадових осіб та представників депутатського корпусу громади й Олександрії на чолі з головою Андрієм Коломійцевим повернулися з Австрії, де з робочим візитом, з метою обміну досвідом, відвідали місто Грац.

Цього тижня в Приютівській ОТГ відремонтують автомобільну дорогу С121630 (Ясинувата-Березівка), що проходить через село Протопопівка.

Гордість міста:

– відразу п`ять автогонщиків організації «Авто-мото клуб «Олександрія» були нагороджені грамотами Олександрійської міської ради за те, що неодноразово здобували перемоги та призові місця на змаганнях різного рівня;

– на V Міжнародному фестивалі-конкурсі «Сходинки до майстерності» учасники, у складі вчителів та учнів Олександрійської дитячої музичної школи одержали фейеричну перемогу та стали володарями найвищої нагороди конкурсу – «ГРАН-ПРІ»;

– у всеукраїнських змаганнях з велоспорту олександрієць Олександр Скриннік посів третє місце та став призером у Кубку України з велоспорту;

– олександрійська сімейна команда взяла участь у міжнародному марафоні в Кишиневі – забіг на довгу дистанцію.

Надзвичайні події.

В Олександрії рятувальники гасили пожежу в приватному будинку, в результаті якої загинула жінка ­ господарка помешкання.