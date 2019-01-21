Головні події минулого тижня на Олександрійщині

Впродовж минулого тижня на засіданні Олександрійської міської ради деяким приватним компаніям Олександрії зменшили тарифи на тепло та підвищили тарифи для населення на проїзд у міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху та в режимі руху маршрутного таксі.

В Олександрії визначено місця для розміщення агітаційних матеріалів для належної організації проведення агітації під час проведення виборів Президента України у 2019 році.

Депутати Верховної ради України прийняли законопроект згідно з яким батьки усиновлених дітей можуть піти в 56-денну оплачувану відпустку.

В Приютівській ОТГ провели благодійний концерт для сімей, що потребують соціальної підтримки, а в олександрійському Палаці культури «Світлопільський» протягом двох тижнів проведуть ряд мистецьких заходів та вистав для дітей і дорослих.

Також до 80-річчя Кіровоградської області в обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку “Кіровоградщина – сторінки.

Нещодавно олександрійські хокеїсти-аматори отримали подарунок з-за океану, а футболіст з Олександрії пiдпиcав контpакт з донецьким «Шахтаpем».

Сергій Кузьменко проревізував нову Єлизаветградківську амбулаторію у Кіровоградській області.

На Кіровоградщині збільшується чисельність хворих на ГРИП.

З надзвичайних подій.

Олександрійський відділ поліції розшукує безвісти зниклих мешканців Олександрії, а на території приватного сектора в місті сталася пожежа.