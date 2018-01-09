Перший робочий тиждень в Новому році хоча і промайнув досить швидко, але видався багатим на новини. Так, з 1 січня цього року набрали чинності зміни до правил дорожнього руху, згідно з якими дозволена максимальна швидкість руху автотранспорту в містах і селах не більше 50 кілометрів на годину. Та у святкові дні все ж не минулось без ДТП, зокрема, 2 січня на перехресті проспекту Соборного та вулиці Діброви, навпроти Приватбанку, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів, в результаті якої автомобіль марки “Mercedes” розвернуло поперек дороги – у нього зім’ятиий капот, а інша автівка “Нива” перевернулася на дах, спричинивши чималий затор на центральному проспекті.

Минулого тижня міські та обласні служби підбивали підсумки своєї роботи за минувший, 2017 рік. Так центр зайнятості відрапортував про олександрійців, що були працевлаштовано за допомогою професійного навчання. В службі автомобільних доріг області розповіли скільки коштів минулого року пішло на ремонтування та будівництво доріг на Кіровоградщині, зокрема й на дороги Олександрійщини. А в Кіровоградській обласній державній адміністрації розповіли про пріоритетні завдання на 2018 рік, серед яких були озвучені питання освітньої реформи – дошкільна та інклюзивна освіта, реалізація проектів у сфері молодіжної політики, будівництво майданчиків для міні-футболу, до речі, два з яких буде побудовано в Олександрії та Олександрійському районі, реалізація медичної реформи на первинному рівні. Також в планах Кіровоградської ОДА оздоровити 300 тисяч дітей коштом обласної програми, проект рішення якої підтримали депутати на останній сесії обласної ради. До речі, на цій же сесії депутати Кіровоградської обласної ради звернулися до Кабінету Міністрів України та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з вимогою щодо перевірки діяльності Головного Управління Держгеокадастру в Кіровоградській області.

У цьому році також нас очікує нове підвищення соціальних стандартів, про що зазначив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час річної підсумкової прес-конференції. Глава уряду також висловив сподівання, що середня зарплата зросте з нинішніх 7400 гривень до 10 тисяч гривень, але не відразу.

В Олександрійській районній лікарні відкрили сучасне кардіологічне відділення, яке було створено на базі терапевтичного відділення. Двом дітям-сиротам з Олександрії придбають квартири, на що з державного бюджету вже виділені кошти, а рятувальники Олександрійщини отримали дві нових автівки.

Нажаль не минулось без трагічних новини. Так минулого тижня, як грім серед ясного неба, у новорічні свята з’явилась інформація про те, що в Олександрії матір сховала своїх новонароджених малят у морозильній камері холодильника. Народивши малюків, жінка сховала їх у морозильній камері свого холодильника, повідомивши, що діти народилися мертвими. Як виявилось згодом, знайдені малюки в морозилці холодильника мають різницю у віці рік.

Окрім цього, змінилися тарифи на водопостачання та електроенергію. Більш детально про це можна переглянути за наступними посиланням: вода, електропостачання.

Сподіваємося, що в новому році буде більше позитивних і гарних новин. Бадьорого ранку та активного дня!