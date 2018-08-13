Головні події Олександрійщини минулого тижня

Тиждень, що минув на Олександрійщині, здебільшого запам’ятався позитивними новинами та подіями, чільне місце серед яких посів фестиваль «Серпневий зорепад», що відбувся минулими вихідними в селі Головківка.

В рамках заходу пройшли змагання з кантрі-кросу в категоріях соло та квадроцикли, а також встановили Національний рекорд України. Гамірно було в суботу, у Головківці, адже окрім змагань, для гостей свята, були облаштовані фотозони, конкурс столів української кухні «Фантазії навколо завиванця» та пісенний конкурс художньої самодіяльності, в якому перемогу здобула жителька Олександрії Оксана Цуркан. А отже, фестиваль наступного року прийматиме місто Олександрія.

Продовжуючи тему Приютівської об’єднаної громади, зазначимо, що минулого тижня у Войнівці продовжилися ремонти асфальтного покриття по вулицям села, а в Приютівці почались роботи з будівництва водогону по вулицям Миру та Надії. І звичайно, не минулось без новин про амбулаторію в селі Протопопівка, яку збудують до кінця 2018 року. А наразі, на місці майбутньої амбулаторії, вже залито фундамент.

Тривають будівельні роботи і в Олександрії, зокрема, в колишньому кінотеатрі «Жовтень» триває реконструкція приміщення. Перша частина робіт завершиться до кінця поточного року, друга, завершаюча, вже в 2019 році, коли кінотеатр прийме перших відвідувачів. Також тривають пошуки охочих проводити ремонт Звенигородського шосе в Олександрії. Проте бажаючих взяти участь в тендері не виявилось і його довелося відмінити через відсутність учасників і оголосити нові торги. Додамо, що схожа проблема і в освітян району, які тричі оголошували тендер на поставку шкільних меблів, а бажаючих все ще не знайшлося.

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