Головні події Олександрійщини минулого тижня

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Тиждень, що минув, був багатим на новини та події, що трапилися в Олександрії та районі. Одною з важливих новин є створення ще однієї, третьої, об’єднаної територіальної громади в Олександрійському районі, в яку увійшли Травневська і Долинська сільські ради та, ініціатор створення ОТГ, Попельнастівська сільська рада.

Передували доленосному рішенню громадські обговорення, а також сесії сільських рад, під час яких депутати та мешканці сіл підтримали ініціативу створення громади. Також свій «позитивний» висновок об’єднанню надали в Кіровоградській ОДА і наразі жителі сіл, які увійшли до новоствореної ОТГ очікують призначення виборів, після яких процес створення громади дійде до логічного завершення.

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Відділ освіти Олександрійської РДА теж плідно працював минулого тижня, так було оголошено тендер на придбання шкільних меблів – стільчиків і одномісних парт для шкіл району. Крім цього, не минулося і без кадрових призначень на освітянській ниві – відбувся конкурс на посаду директора під якого комісія визначилась, хто очолить Новопразький навчально-виховний комплекс. Також, минулого тижня, стало відомо хто очолить територіальний центр соціального обслуговування в Олександрійському районі.

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Тим часом в селі Протопопівка Приютівської ОТГ досить швидко зводять нову амбулаторію, про необхідність будівництва якої розповів голова Приютівської об’єднаної громади Андрій Коломійцев.  А в Новопразькій ОТГ взялися за ремонт доріг, там в найближчий час мають провести поточний дорожнього покриття на вулицях Тихомирова та Соборній.

Не минув тиждень без пожеж, ДТП, та криміналу. Псевдоугон і «амнезія» п`яної водійки, вирощування коноплі та розбійний напад  та затримання ще одного грабіжника, і це ще не всі кримінальні новини за тиждень.

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А у суботу, на центральній площі Олександрії було гамірно, адже на Соборній проходив фестиваль меду та врожаю. Тут була  представлена продукція  бджільництва, фрукти, овочі, випічка, а також виставка виробів народних майстрів та дегустація меду, а також, звичайно, не минулося і без концертної програми.

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