Головні події Олександрійщини минулого тижня

Тиждень, що минув, був багатим на новини та події, що трапилися в Олександрії та районі. Одною з важливих новин є створення ще однієї, третьої, об’єднаної територіальної громади в Олександрійському районі, в яку увійшли Травневська і Долинська сільські ради та, ініціатор створення ОТГ, Попельнастівська сільська рада.

Передували доленосному рішенню громадські обговорення, а також сесії сільських рад, під час яких депутати та мешканці сіл підтримали ініціативу створення громади. Також свій «позитивний» висновок об’єднанню надали в Кіровоградській ОДА і наразі жителі сіл, які увійшли до новоствореної ОТГ очікують призначення виборів, після яких процес створення громади дійде до логічного завершення.

Відділ освіти Олександрійської РДА теж плідно працював минулого тижня, так було оголошено тендер на придбання шкільних меблів – стільчиків і одномісних парт для шкіл району. Крім цього, не минулося і без кадрових призначень на освітянській ниві – відбувся конкурс на посаду директора під якого комісія визначилась, хто очолить Новопразький навчально-виховний комплекс. Також, минулого тижня, стало відомо хто очолить територіальний центр соціального обслуговування в Олександрійському районі.

Тим часом в селі Протопопівка Приютівської ОТГ досить швидко зводять нову амбулаторію, про необхідність будівництва якої розповів голова Приютівської об’єднаної громади Андрій Коломійцев. А в Новопразькій ОТГ взялися за ремонт доріг, там в найближчий час мають провести поточний дорожнього покриття на вулицях Тихомирова та Соборній.

Не минув тиждень без пожеж, ДТП, та криміналу. Псевдоугон і «амнезія» п`яної водійки, вирощування коноплі та розбійний напад та затримання ще одного грабіжника, і це ще не всі кримінальні новини за тиждень.

А у суботу, на центральній площі Олександрії було гамірно, адже на Соборній проходив фестиваль меду та врожаю. Тут була представлена продукція бджільництва, фрукти, овочі, випічка, а також виставка виробів народних майстрів та дегустація меду, а також, звичайно, не минулося і без концертної програми.