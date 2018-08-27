Минулий тиждень видався багатим на святкові події, так минулого тижня в Україні відзначали два державних свята – День Незалежності України та День Державного Прапора України, а також професійне – День авіації України.

В Олександрії та районі відбулися святкові заходи приурочені до державних свят України. Так в Олександрії урочисто підняли прапор на флагшток та пройшли ходою від приміщення міської ради до пам’ятника Тарасу Шевченку, де для присутніх пройшла літературно-музична композиція та покладання квітів. В Новопразькій громаді відбувся флеш-моб – діти взявши в руки прапорці жовтого та синього кольорів стали у формі прямокутника «створили» прапор України. Флеш-мобом вишиванок відзначили державне свято у Приютівській громаді. Там, працівники старостинських округів Приютівської ОТГ: Головківський, Войнівський, Протопопівський, Костянтинівський та Ізмайлівський прийшли на роботу в традиційному одязі – вишиванках.

Святкували в Олександрійській райдержадміністрації, де працівники на День Державного Прапора України та День Незалежності завжди приходять на роботу у вишиванках. Крім цього, відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора перед будівлею Олександрійської РДА та районної ради та концерт в районному будинку культури.

24 серпня, разом з Днем Незалежності України в Приютівській об’єднаній громаді святкували День Войнівки. Саме в цьому селі, в п’ятницю, відбувалися головні урочистості в ОТГ та ярмарок крафтового варення від господинь зі всієї громади. Додамо, що на Олександрійщині цього дня також відзначали «дні народження» сіл Михайлівка та Недогарки.

Наступного дня, 25 серпня, професійне свято – День Авіатора України відзначали у військовій частині 2269.

Також минулого тижня на Олександрійщині: