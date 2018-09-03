Останній літній тиждень для жителів Олександрійщини запам’ятався рядом новин, серед яких чільне місце посіла публікація про те, як Ольга Сумська потрапила до Олександрійської міської лікарні. Виявилось, що заслуженій артистці України дорогою до Черкас, де вона мала взяти участь у виставі «Майстер та Маргарита», стало зле і їй довелось звернулася до реанімаційного відділення міської лікарні.

Також в перший осінній день 2018 року – 1-ше вересня, в Олександрійському колегіумі, а також Войнівській та Користівській школах Приютівської ОТГ пролунали перші дзвоники. В продовження теми освіти, відзначимо, що в Олександрійському районі премією імені Федора Оксанича нагородили педколектив Попельнастівської школи. Крім цього, також, відбувся тендер на поставку одномісних парт та стільчиків, що відповідають концепції Нової Української Школи, і невдовзі вони будуть вже доставлені до навчальних закладів району. А в Олександрії для першачків Олексндрійського НВК придбали нові дидактичні матеріали.

Медична галузь: продовжується будівництво амбулаторії в селі Протопопівка Приютівської громади, в цьому особисто переконався перший заступник голови Олександрійської РДА Юрій Коваль, та почалося будівництво амбулаторії в Червоній Кам’янці.

Не минулося і без «криміналу» на минулому тижні: вбивство в Новій Празі, крадіжки з кладовища, вирощування коноплі та грабіж. І це невичерпний перелік кримінальної хроніки минулого тижня. Не бракували роботи і рятувальникам, зокрема, їм довелося гасити загоряння дров в мікрорайоні Перемога.

Крім цього, минулого тижня відбулася «ювілейна» сесія Олександрійської міської ради. Про проблеми виборців та особисті пристрасті депутатів читайте за посиланням.

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