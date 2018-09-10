Головні події Олександрійщини минулого тижня

Минулий тиждень в Олександрії та районі видався багатим на новини та свята, а вихідні дні, ще й на рясні дощі. Але про все по черзі.

Перший робочий день тижня – понеділок, видався для більшої частини школярів району та міста першим навчальним днем. Саме 3-го вересня в більшості шкіл з урочистих лінійок почався новий навчальний рік. В навчальних закладах відійшли від концепції проведення кількагодинної урочистої лінійки, а натомість, підготували для учнів квести, флешмоби та фотозони.

Свято першого дзвоника в Олексанрійській гімназії-інтеранаті відвідали голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко та міський голова Олександрії Степан Цапюк. Посадовці оглянули відремонтований навчальний корпус навчального закладу. У двоповерховій будівлі за сучасними будівельними стандартами облаштовано три хореографічні зали, службові кімнати, два медичних кабінети, два навчальні класи з англійської мови та два кабінети Малої академії наук. Крім оглядин в гімназії очільники області та міста завітали до Олександрійського колегіуму та проінспектували навчально-тренінговий клас, який з’явився в навчальному закладі відповідно до концепції «Нової української школи».

Ще одним святом, що відзначали минулого тижня, став День фізкультури і спорту, який з особливим ентузіазмом та креативністю відзначили в Приютівській громаді. До того ж відзначали досить не стандартно – голова громади, секретар та керуюча справами провели руханки в школах ОТГ. Крім цього були організовані показові виступи від спортивного клубу «Спарта 17» в Цукрозаводському НВК, та від стронгменів з громадської організації «Сильна Олександрійщина» в Протопопівській, Ізмайлівській школах та Головківському НВК. Спортсмени перекидали покришки вагою 270 кілограмів, а також показали вправу «прогулянка фермера», під час якої носили спортивні снаряди вагою 150 і більше кілограм, показово тягнули автомобіль марки «Славута» та гнули голіруч цвяхи.

І продовжуючи тему освіти, додамо, що відділ освіти Олександрійської РДА в школи району знову спробують придбати обладнання для кабінетів хімії, а педагог з Олександрії стала лауреатом премії імені В.О. Сухомлинського.

Були минулого тижня новини політичної площини, хоча вони і не стосувалися виборів, але близьку до них. Так, в Олександрійських виборчих комісіях відбулись заміни, зокрема УКРОП замінив свого секретаря в районному виборчкомі, а Батьківщина в міській комісії.

І до різного. Стало відомо скільки юнаків з Олександрійщини відправляться на строкову службу до лав Збройних сил України та скільки в місті і в районі жителів підписали медичні декларації з лікарями.

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