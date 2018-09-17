Тиждень, що минув виявився не досить насиченим важливими новинами, проте, не минулось без місцевих сенсацій та подій, що впливають чи вплинуть на життя міста та району. Так, в Олександрійську міську лікарню №1 придбали ангіограф, який обслуговуватиме жителів госпітального округу. Кошти на дороговартісне обладнання вартістю понад 10 мільйонів гривень були виділені з бюджетів усіх рівнів. А інформацію про необхідність придбання озвучив голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко під час відкриття гемодіалізного центру в Олександрійській районній лікарні.

В Олександрії відбудеться «Покровський ярмарок – 2018». 13 жовтня в Олександрії на площі Соборній з 08:00 до 15:00 години проходитиме «Покровський ярмарок – 2018». Під час якого відбудеться реалізація продукції від підприємств і товаровиробників міста. Також запросять до участі в ярмарку виробників з сусідніх районів: Онуфрівського, Петрівського, Світловодського і Знам’янського району.

Заплановані на минулий тиждень аукціони на озеленення вулиць та на прибирання вулиць міста від сміття не відбулись. В обох випадках причиною скасування слугувало подання заявки на участь в аукціоні менш як двох учасників. Натомість, УЖКГ міськради підписало договір на ремонт алей бульвару космонавта Попова, який обійдеться бюджету міста в понад 400 тисяч гривень.

В Олександрійській міській раді новий депутат. Олександрійська міська виборча комісія прийняла рішення про визнання обраним наступного за черговістю депутата від Олександрійської міської організації партії БПП «Солідарність». «Вакантне депутатське місце», яке заявилось після обрання Андрія Коломійцева головою Приютівської ОТГ, займе Анатолій Юнак, який остаточно набуде повноваження депутата міськради після прийняття присяги на сесії Олександрійської міської ради.

Також в Олександрії: сталася ДТП; лунала сирена; покинуте приміщення можуть реконструювати в церкву; школярів знайомили з професією поліцейського; повернули рух по центральній площі міста.

В Приютівській громаді будують амбулаторію та впорядковують дороги. В селі Протопопівка Приютівської громади активно ведуться роботи по будівництву нової амбулаторії загальної медицини сімейної практики. Зокрема, вже завершується будівництво стін приміщення амбулаторії та приміщення гаража для службового транспорту. Також, вже кілька днів тривають роботи по підсипці та грейдеруванню доріг в Приютівці, а в Головківці незабаром мають розпочатися роботи з капітального ремонту вулиці Миру. Крім цього, працівники місцевого КП «Водолій» вже завершили будівництво водогону в провулку Набережному.

А в Березівці Приютівської громади на вихідних було гамірно, адже в суботу, 15 вересня, тут відзначали День села. На урочистості, що відбулись в сільському будинку культури, з вітальною метою завітав голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев. Він побажав жителям села всіх благ та мирного неба над головою, а селищу розвитку та процвітання.

В Пантаївці триватимуть ремонти. Відповідні угоди на проведення ремонтних робіт Обеліска Слави, що знаходиться в центрі селища, посадкового майданчика центральної зупинки та системи опалення в місцевій школі.

Хвилинка доброти. Рятувальники зняли з дерева кошеня, яке не могло самотужки спуститися. Тваринка не постраждала.