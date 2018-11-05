Головні події Олександрійщини минулого тижня

Минулий тиждень виявився насиченим для мешканців Олександрійщини. Так, для учнів Головківського НВК була проведена презентація Олександрійського професійного ліцею, під час якої учні знайомилися з актуальними професіями, які сьогодні пропонує ліцей бажаючим вступити на навчання до зазначеного освітнього закладу.

Старшокласники Користівської школи Приютівської громади взяли участь у заході «Світ Громад», де навчалися бути керівниками об’єднаних громад.

В благодійному конкурсі «Пані Кропивницького 2018» титул «Пані Кіровоградщини» отримала жителька Олександрії Наталя Труш, яка працює керівником хореографічного колективу сучасного танцю «Каприз». Зібрані кошти з продажу страв конкурсанток, що буди представлені на конкурсі будуть направлені на розвиток центру для дітей з інвалідністю.

З культурних подій міста. В художній галереї нашого міста VashArt відкрилася персональна виставка картин відомого олександрійського художника і педагога Степана Ніколенка. «Потрійний» мистецький захід проходив за повного «аншлагу», якого галерея, мабуть, не знала з часів своєї діяльності.

До того ж, відбулось відкриття виставки майстрині петриківського розпису Анни Душиної, що діє в Приютівській бібліотеці-філії. Під час заходу майстриня розповіла присутнім історію петриківського розпису та відзначила його особливості.

Було укладено угоду на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям у навчально-виховному комплексі «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» в м. Олександрії.

Також стало відомо, що Олександрійське районне відділення поліції поповниться двома дільничими офіцерами. Щасливими володарами квартир стали дванадцять олександрійських офіцерів, котрі з рук командира військами Національної гвардії України генерал-полковника Юрія Аллерова отримали ордери на квартири.

Минулого тижня на Олександрійщині завершилися змагання з футболу за призи клубу “Шкіряний м’яч”, в яких брали участь учні загальноосвітніх навчальних закладів області.