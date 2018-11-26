Головні події Олександрійщини минулого тижня

Тиждень, що минув, був насиченим цікавими та визначними подіями для Олександрії та області.
Так, в Олександрії відзначили День Гідності і Свободи, а у суботу, 24 листопада, День пам’яті жертв Голодомору. Олександрійці вшанували пам’ять загиблих воїнів та жертв голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу.
Минулого тижня олександрійці раділи справній зимі зі снігом та невеликим морозом. Проте з такою погодою вулиці та тротуари міста покрились ожеледицею. Однак до травмпункту міської лікарні звернення зі скаргами на травматизм не надходили.
З третьої спроби у Верховній Раді узгодили законопроект про перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку.
На Кіровоградщині в Попельнастівській, Піщанобрідській, Мар’янівській сільських та Добровеличківській громадах розпочався процес висування кандидатів на вибори в ОТГ, що відбудуться 23 грудня.
В Протопопівській об’єднаній територіальній громаді за участі голови Андрія Коломійцева відбулася зустріч з жителями села Войнівка щодо обговорення графіку рейсових автобусів маршруту «Войнівка-Олександрія» й підвищення тарифів на воду, шляхів розв’язання проблем і перебоїв з водопостачанням. Окрім цього літнім одиноким мешканцям села Протопопівка вручили та встановили Т-2 тюнери для цифрового телебачення.
В Олександрії за участі громадської організації «АвтоЄвроСила» та небайдужих мешканців міста відбулася акція-протест щодо доступного розмитнення автомобілів та не здорожчання паливно-мастильних матеріалів.
З життя спорту міста.
Олександрійські велосипедисти завершили сезон змаганням з велокросу, в якому взяли участь вихованці відділення велосипедного спорту Олександрійської дитячо-юнацької спортивної школи №2.
В чемпіонаті України з пауерліфтингу, що проходив у місті Києві, олександрійська команда привезла золото.
До того ж збірна команда Олександрійського району здобула перше місце у групових змаганнях обласного етапу спортивно-масового заходу «Cool Games».
Цими вихідними спортсмени ГО “Сильна Олександрійщина” представляли Кропивницьку область в Кубку України з Армліфтингу виборовши призові місця та підтвердивши свої звання майстрів міжнародного класу та сіддівські категорії міжнародного класу.