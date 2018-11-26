Головні події Олександрійщини минулого тижня

Тиждень, що минув, був насиченим цікавими та визначними подіями для Олександрії та області.

Так, в Олександрії відзначили День Гідності і Свободи, а у суботу, 24 листопада, День пам’яті жертв Голодомору. Олександрійці вшанували пам’ять загиблих воїнів та жертв голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу.

З третьої спроби у Верховній Раді узгодили законопроект про перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку.

На Кіровоградщині в Попельнастівській, Піщанобрідській, Мар’янівській сільських та Добровеличківській громадах розпочався процес висування кандидатів на вибори в ОТГ, що відбудуться 23 грудня.

В Олександрії за участі громадської організації «АвтоЄвроСила» та небайдужих мешканців міста відбулася акція-протест щодо доступного розмитнення автомобілів та не здорожчання паливно-мастильних матеріалів.

З життя спорту міста.

Олександрійські велосипедисти завершили сезон змаганням з велокросу, в якому взяли участь вихованці відділення велосипедного спорту Олександрійської дитячо-юнацької спортивної школи №2.

Цими вихідними спортсмени ГО “Сильна Олександрійщина” представляли Кропивницьку область в Кубку України з Армліфтингу виборовши призові місця та підтвердивши свої звання майстрів міжнародного класу та сіддівські категорії міжнародного класу.

Що нового в місті.

В Олександрії відкрилася виставка філософських картин юних художниць в галереї VashArt, яка триватиме до кінця листопада.