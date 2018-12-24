Головні події Олександрійщини минулого тижня

На минулому тижні олександрійці розпочали завзяту підготовку до новорічних свят та провели низку тематичних заходів.

Так, у центрі міста у День Святого Миколая відбулося урочисте відкриття оновленої головної ялинки Олександрії. Подивитися на яскраву зелену красуню зібралося чимало олександрійців. Тим часом ще одну новорічну ялинку відкрили біля Олександрійської районної державної адміністрації.

Цікава, по-святковому оформлена фотозона привабить любителів сфотографуватися. Для тих, хто бажає зробити новорічні світлини в Олександрійському Палаці урочистих подій облаштували тематичну фотозону.

Найбільш радісним та повним на несподіванки був минулий тиждень для маленьких мешканців Приютівської об’єднаної територіальної громади.

Відтак, привітати зі святом Св. Миколая та подарувати подарунки дітям у Войнівку завітав голова Приютівської ОТГ, а вихованцямдитячого садка в Головківці та учням Головківського НВК також Святий Миколай вручив солодкі подарунки. Головківській амбулаторії загальної практики сімейноїмедицини в цей день презентували новий сучасний автомобіль.

Новорічний ярмарок відбувся у Олександрійському колегіумі напередодні різдвяних свят. Чого тільки не було на імпровізованих прилавках: ісмаколики, і іграши, новорічні сувеніри. Кожен охочий міг придбати усе, чого душа забажає. Зазначимо, що зібрані кошти будуть направлені на благодійність.

Для маленьких олександрійців “БПП “Солідарність” створив атмосферу свята й організував новорічне дійство з Дідом Морозом, Снігуронькою, веселими вікторинами, цікавимиіграми, конкурсами, запальними піснями та танцями. Захід проходив в ОСББ «Арка».

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