Головні події Олександрійщини минулого тижня

Впродовж минулого тижня у Кіровоградській області вирувала негода і рятувальники Кіровоградщини й Олександрії зокрема, надавали допомогу водіям, транспортні засоби яких опинилися на тяжких ділянках доріг.

Відтак бійці ДСНС відбуксирували 39 одиниць техніки, зі снігового замету в Олександрії діставали карету швидкої з вагітною жінкою та відбуксирували автотранспорт серед яких вантажівки, легкові автомобілі, автобуси та трактор.

До Дня Соборності України в Олександрії біля пам`ятника Великого Кобзаря відбулися урочистості.

Кореспонденти Голосу Громади поспілкувалися з єпископом Олександрійського і Світловодського Боголєпа й дізналися про настрої в церковних громадах Олександрійщини щодо історичної події 6 лютого і вже після об’єднавчого собору.

Також відбулася прес-конференція, на якій начальник Олександрійського відділу поліції Володимир Хвостов прозвітувався про відпрацювання правоохоронними органами території міста Олександрія, а у військовій частині 2269 НГУ, відбулося святкове вручення бойової зброї солдатам призову ІІ-2018 олександрійської авіаційної частини.

Мешканці Олександрії отримали масу вражень та емоцій від показу документального фільму про медиків-волонтерів «Хоттабич і його команда», що відбувся у художній галереї Vash Art.

Важливою подією для ФК «Олександрія» стало знайомство з двома майбутніми потенційними гравцями олександрійської команди й перше тренування з новачками – двадцятирічним бразильцем та двадцятип’ятирічним словаком.

В аптеках України й Олександрійщини зокрема, тимчасово зникне з продажу відомий лікарський антисептичний препарат.

Чекає допомоги й підтримки від земляків і небайдужих людей мешканка Олександрії, яка бореться з тяжкою недугою.

Президент України Петро Порошенко відзначив найвищими держаними нагородами та почесними званнями сумлінних мешканців та працівників Кіровоградської області, а Приютівська об’єднана територіальна громада на чолі з Андрієм Коломійцевим підписала меморандум про передачу земель у комунальну власність.

Зокрема, на минулому тижні в одному з магазинів Олександрії поліція затримала 53-річного олександрійця, який розмахував зброєю.