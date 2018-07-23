Головні події Олександрійщини минулого тижня

Минулий тиждень запам’ятався жителям Олександрії та району рядом важливих подій, серед яких, зйомки сюжету про популярне і відоме серед місцевих мешканців та гостей Олександрійщини місце відпочинку в заказнику «Велика і мала скелі», що знаходиться на території Приютівської об’єднаної територіальної громади. Також продовжуючи тему Приютівської ОТГ, де на території центральної садиби встановили спеціальні контейнери для роздільного збору твердих побутових відходів, а в Головківці почали встановлювати нові зупинки громадського транспорту.

Крім цього, продовжуються роботи з підготовки до нового навчального року в школах Олександрійщини. Наразі, здійснюється поточний ремонт приміщення Новопразької загальноосвітньої школи І-ІІ, але не все так «безхмарно». Наприклад, обладнання для кабінетів хімії шкіл Олександрійського району з другої спроби так і не придбали, через відсутність охочих взяти участь в аукціоні, і оголосили вже третій тендер.

Не минулось і без політичних новини – на Олександрійщину завітав Народний депутат України Віталій Купрій та провів особистий прийом жителів міста та району. Відбулися зміни в районній організації партії УКРОП, яку відтепер очолює учасника АТО та екс-голова Олександрійської РДА Володимир Конюшенко. Додамо, що ще один колишній очільник райдержадміністрації Віталій Згама став депутатом Олександрійської районної ради і вже взяв участь у черговій сесії.

Важливою та актуальною новиною, минулого тижня, стала жнивна кампанія на Олександрійщині, яка вже мала завершитись, та погодні умови внесли свої корективи. Станом на минулий тиждень хлібороби району зібрали перші 100 тисяч тонн зерна, а в області зібрали перший мільйон.

Крім цього, на Олександрійщині: