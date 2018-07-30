Головні події Олександрійщини минулого тижня

Багатим на дощі видався тиждень, що минув, для жителів Олександрії та району, зокрема погодні умови вплинули на жнивну кампанію, яка затягнулася через несприятливі погодні умови, які до речі, додали роботи рятувальникам. Адже останнім довелося усіма силами, весь минулий тиждень, боротися з наслідками негоди, яка до того ж спричинила і аварійні відключення світла в деяких населених пунктах району. Проте, ані дощі, ані примхи погоди не стали на заваді проведенню «Дню поля», що проходив в п’ятницю, 27 липня, на території Куколівки.

Однією з найбільш резонансних подій минулого тижня в Олександрії стала смерть двох місцевих мешканців внаслідок побиття. Подія трапилася 24 липня. Перехожі на одній з вулиць в мікрорайоні Перемога виявили чоловіка з травмами голови та звернулися до правоохоронців, які перевірили коло спілкування померлого та під час огляду помешкання 45-річного громадянина виявили бездиханне тіло господаря приміщення зі слідами насилля. Під час слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили осіб причетних до скоєння злочинів, ними виявилися 65-річний чоловік та його 24-річний знайомий. Обох було затримано та оголошено про підозру.

Також минулого тижня, стало відомо, хто будуватиме амбулаторію в Червоній Кам’янці, також визначилися з переможцями тендерів на ремонт приміщення сервісного центру МВС, що знаходиться в мікрорайоні перемога, ремонтні роботи в приміщенні Олександрійсього міського відділу поліції, та реконструкцію приміщення для нефрології та діалізу в Олександрії.

Важливою новиною для жителів Олександрійщини, і зокрема, Новопразької об’єднаної територіальної громади стало обрання секретаря селищної ради. А тим часом визначились і з перевізником за маршрутом Олександрія-Головківка в Приютівській ОТГ. Не байдикували і в Олександрії, так за сприяння депутата Олександрійської міської ради фракціі «БПП» Солідарність» Віталія Заріцького при підтримці Андрія Коломійцева у дворі 111-го будинку було облаштоване вуличне освітлення.

В останній робочий день тижня, п’ятницю, 27 липня, в Кропивницькому відбулась прес-конференція голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка, на якій посадовець озвучив інформацію, що стосувалася, зокрема, Олександрійщини. Зокрема, щодо сміттєзвалища, що обслуговує місто Олександрію та ремонт сільських доріг.

Також на Олександрійщині минулого тижня: