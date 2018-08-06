Головні події Олександрійщини минулого тижня

Тиждень, що минув, запам’ятався жителям Олександрії та району рядом важливих подій, серед яких значний резонанс викликало затримання дезертира-зрадника в Олександрійському районі. Затриманий на початку березня 2014 року проходивши службу у званні старший солдат військової частини, що дислокувалась в АР Крим, не з’явився на нове місце служби на материковій частині України. А згодом підписав контракт на службу у Збройних Сил Росії по закінченню якого і приїхав додому в один з населених пунктів де і був затриманий співробітниками СБУ.

Ще однією подією, що викликала резонанс в суспільстві стало затримання вантажівок зі сміттям, котрі вирішили вивантажитись на місцевому сміттєзвалищі. За словами директора полігону, договір на прийом сміття нібито є, проте безпосередньо, сам документ від не продемонстрував. Згодом автомобілі були заблоковані поліцією, а через деякий час в супроводженні правоохоронців покинули межі області так і не розвантажившись. Ситуація викликала резонанс не лише в Олександрії та області, а і була висвітлена в загальнонаціональних ЗМІ. А кореспонденти одного популярного на західній Україні видання зі Львову зв’язалося з керівником підприємства якому належать автомобілі і з’ясувало, що вони не вперше вивозять на Олександрійщину сміття. Щоправда, директор підприємства заявив, що в них є відповідний договір на захоронення сміття на сміттєзвалищі неподалік Олександрії, а дії поліції назвав неправомірними.

Не минув тиждень і без приємних новин. Так в суботу, 4 серпня, в Приютівці однойменної територіальної громади святкували день селища. І під час концерту відбулась несподівана подія – хлопець з букетом квітів освідчився дівчині в коханні та запропонував вийти за нього заміж, чим після її згоди, викликав шалені аплодисменти глядачів. Та й загалом тиждень був багатий на новини з Приютівської ОТГ, зокрема встановлення нових тренажерів в центральній садибі громади, монтаж конструкції зупинки громадського транспорту, реконструкція шкільного тиру, спортивні турніри та урочистості до дня селища.

Додалось минулого тижня роботи рятувальникам, які за минулий тиждень, на території району та міста, загасили шість пожеж, а під час ліквідації загоряння в одному з місцевих будинків виявили тіло загиблого чоловіка. Довелося рятувальникам виїжджати в Бандурівку щоб врятувати лелеченя, що випало з гнізда, щоправда, згодом птах повернувся до людей. Так лелеченя стало не єдиним птахом якого довелось рятувати минулого тижня.

Також в Олександрії та Олександрійському районі минулого тижня:

• Продовжується ремонт автодороги від Олександрії до смт Петрове, а також тривають пошуки виконавця ремонтних робіт на трасі Полтава – Олександрія.

• В Олександрійському районі завершився збір ранніх зернових. Результати жнивної кампанії в області відповідають прогнозам аграріїв

• Триває підготовка до нового навчального сезону в навчальних закладах Олександрійського району та міста. Проте, придбання необхідного обладнання чи меблів іноді неможливими через відсутність пропозиції, зокрема, так сталося при спробі придбати в школи району обладнання для хімічних кабінетів. Для того щоб таки знайти постачальника доводиться проводити двоє і більше тендерів, як в ситуації з придбанням шкільних меблів для гімназії ім. Шевченка та комп’ютерами для навчально-тренінгового класу колегіуму.