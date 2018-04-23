Головні події Олександрійщини минулого тижня за 60 хвилин

Минулий тиждень запамятався жителям Олександрійщини прохолодною, як для весняної пори року, погодою і звичайно ж не минулось без важливих новини. Зокрема, стала відома доля кінотеатра «Жовтневий», що знаходиться на центральній площі міста, його збираються повернути до “життя”. І вже незабаром колишній кінотеатр, що знаходиться на площі Соборній, перетвориться на розважальний комплекс, в якому буде розташовано два кінозали з новітнім обладнанням та сучасний дитячий розважальний центр. Наразі ж триває обговорення назви для майбутнього розважального комплексу. Крім цього значний резонанс викликало здорожчання проїзду в громадському транспорті Олександрії і відтепер замість 4.50 гривень доведеться платити 5.50 в межах міста.

Крім цього серед важливих подій тижня, що минув: