Головні події Олександрійщини минулого тижня за 60 хвилин

Минулий тиждень запамятався жителям Олександрійщини прохолодною, як для весняної пори року, погодою і звичайно ж не минулось без важливих новини. Зокрема, стала відома доля кінотеатра «Жовтневий», що знаходиться на центральній площі міста, його збираються повернути до “життя”. І вже незабаром колишній кінотеатр, що знаходиться на площі Соборній, перетвориться на розважальний комплекс, в якому буде розташовано два кінозали з новітнім обладнанням та сучасний дитячий розважальний центр. Наразі ж триває обговорення назви для майбутнього розважального комплексу. Крім цього значний резонанс викликало здорожчання проїзду в громадському транспорті Олександрії і відтепер замість 4.50 гривень доведеться платити 5.50 в межах міста.
Крім цього серед важливих подій тижня, що минув:
- головні проблеми «Березівки» та шляхи їх вирішення обговорили місцеві мешканці з Андрієм Коломійцевим під час зустрічі на вулиці Березівській в Приютівській ОТГ, а в той час в Новопразькій громаді кандидат на посаду голови Богдан Куруп розповів про свої плани в рамках передвиборчої програми.
- На Олександрійщині обстежать мостові споруди в рамках підписаного договору, за яким «КиївНДЛбудмост» має обстежити містові споруди на автомобільній дорозі Т—12-05 Кропивницький – Нова Прага – Олександрія. Зокрема, буде обстежено мости в селах Аджамка, Молодецьке та селищі Нова Прага.
- В Олександрії за більш ніж 5 мільйонів гривень відремонтують учбовий корпус та вестибюль школи мистецтв.
- Декілька сотень саджанців дерев було висаджено в парковій зоні біля Приютівської селищної ради. До озеленення території долучилися школярі, працівники та голова Приютівської селищної ради Вікторія Лисенко. Взяли у руки лопати також і кандидати в депутати та кандидат на посаду селищного голови Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев та інші небайдужі мешканці Приютівської ОТГ.