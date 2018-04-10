Головні події Олександрійщини минулого тижня за 60 секунд

Тиждень, що минув виявився насиченим на події, зокрема, минулого тижня в Олександрії малися відбутися громадські слухання з обговорення майбутніх тарифів на проїзд в громадському транспорті відбулися в неформально. Так, через низьку явку олександрійців, 58 осіб замість мінімально необхідних трьохста жителів міста, офіційно громадські слухання не відбулись. Проте, представники громадськості, що були присутні в залі, все ж, задали свої питання міському голові. Що ж стосується головної теми зібрання, то по ній ніяких рішень прийнято не було, протокол також не вівся. Відтепер своє слово остаточне стосовно тарифів на пасажироперевезення має сказати тільки виконком міської ради.

Окрім цього в Олександрії та районі: