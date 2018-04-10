Головні події Олександрійщини минулого тижня за 60 секунд

Тиждень, що минув виявився насиченим на події, зокрема, минулого тижня в Олександрії малися відбутися громадські слухання з обговорення майбутніх тарифів на проїзд в громадському транспорті відбулися в неформально. Так, через низьку явку олександрійців, 58 осіб замість мінімально необхідних трьохста жителів міста, офіційно громадські слухання не відбулись. Проте, представники громадськості, що були присутні в залі, все ж, задали свої питання міському голові. Що ж стосується головної теми зібрання, то по ній ніяких рішень прийнято не було, протокол також не вівся. Відтепер своє слово остаточне стосовно тарифів на пасажироперевезення має сказати тільки виконком міської ради.
Окрім цього в Олександрії та районі:
- проблеми щодо облаштування вуличного освітлення та ремонтування доріг обговорили місцеві мешканці Протопопівки, Березівки та Войнівки під час зустрічей з кандидатом на посаду Приютівського селищного голови Андрієм Коломійцевим;
- Національний телеканал розповів про перемогу та отриманий головний приз у розмірі 1000 $ олександрійськими старшокласниками Данилом Чесницьким та Олександром Овечком на Міжнародному науковому конкурсі, про яких раніше вже розповідав Голос Громади;
- Олександрійська РДА вийшла із засновників «Сільського вісника», а безпосередньо районний часопис перестає бути комунальним підприємством та переходить до нової форми власності – приватної;
- на Олександрійщині відбувся тренінг для представників територіальних виборчих комісій, на який завітали члени ТВК з Олександрійського району, селищ Нова Прага та Приютівка.