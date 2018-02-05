Головні події Олександрійщини минулого тижня за 60 секунд

Найрезонанснішою подією минулого тижня стало затримання працівниками СБУ двох поліцейських за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. Працівників правоохоронних органів було затримано під час чергового отримання частини обумовлених коштів. У ході проведення обшуків в поліцейських вилучено кошти у сумі 10 тис. грн , а також речовину схожу на наркотичний засіб.

Окрім затримання двох поліцейських, на Олександрійщині були й менш резонансі, але водночас важливі для життя міста та району події:

в Центрі надання адміністративних послуг м. Олександрії відкрилася електронна черга на лютий на всі види послуг і мешканці міст мають змогу взяти талони до фахівців, у тому числі й на оформлення закордонних паспортів, ID-карток, реєстрацію місця проживання, прав власності на нерухомість, земельні ділянки.

В районі «Прохладної» було знайдено тіло олександрійця, якого понад два тижні розшукували. Як зазначили в поліції, явних ознaк нaсильницької смерті виявлено не було. Наразі слідчі з’ясовують обставини смерті.

Найбільшу кількість земельних ділянок в Кіровоградській області військові отримали саме Олександрійському районі. З початку запровадження ініціативи Урядом у Кіровоградській області учасники АТО завершили процес оформлення у власність 7111 земельних ділянок, що становить майже 13,3 тисяч гектарів.

Не минулось і без культурних та мистецьких заходів. Так в Олександрійській районній бібліотеці ім. Д.І. Чижевського відкрилася Школа громадського аніматора та відбулась зустріч командою «Будуємо Україну разом».

Додамо, що окрім резонансу щодо затримання поліцейських в Олександрії, кримінальний відтінок новинами минулого тижня додало зґвaлтувaння неповнолітньої в Знам’янському районі. Там із заявою до поліції звернулася жінка, повідомивши, що ввечері в будинку за місцем проживання її 33 -й річний співмешканець зґвалтував її десятирічну доньку.

Голос Громади бажає вдалого дня та цікавих подій протягом усього тижня.