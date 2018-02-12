Головні події Олександрійщини минулого тижня за 60 секунд

Минулого тижня подій, які б мали широкий резонанс в Олександрії та Олександрійському районі, не відбувалося. Проте багато цікавого, все ж таки, трапилося.

Так, в Олександрії підвищили тариф на тепло для населення та бюджетних установ. Відповідне рішення було одноголосно ухвалено членами виконавчого комітету Олександрійської міської ради 8 лютого.

Вже традиційні слайди олександрійці мали змогу переглянути під час звітування міського голови Олександрії за 2017 рік.

В Олександрійському міському відділі та районному відділенні поліції призначили нових керівників. Так виконувати обов’язки начальника Олександрійського відділу поліції відтепер буде Володимир Горяний, а районне відділення очолив Віталій Кравцов.

Черговий сюрприз для олександрійців підготували міські перевізники, запропонувавши підняти тариф на проїзд. Зокрема, за 8,50 грн пропонується мешканцям міста купувати квитки на найпопулярніший маршрут автобуса №5. Більш детально про можливі тарифи читайте ТУТ.

Водночас міська влада звинувачує перевізників з приміських маршрутів у збитках. На думку скаржників, автобуси приміського сполучення зупиняються на території міста, тим самим, разом з жителями Олександрійського району перевозять і певну кількість містян, і цим нібито спричиняють збитки міським перевізникам.

В Олександрії відбудеться (не)конференція з питань розвитку Нової школи. Зазначимо, що розуміння нових стандартів освіти у педагогів з Олександрійщини й так досить на високому рівні, адже два наших земляка перемогли на конкурсі «Учитель року -2018».

На Олександрійщині сформували Новопразьку об’єднану територіальну громаду з центром в однойменному селищі.

І наостанок про людяність, яка в сучасній буденності майже зникла, як така. Минулого тижня приклад справжньої щирості та небайдужості продемонстрував олександрієць, який врятував перехожого, котрому раптово стало зле. Детальніше про це можна прочитати ТУТ.

Голос Громади бажає усім більше позитиву та посмішок. Плідного робочого дня та лише гарних новин!