Головні події Олександрійщини минулого тижня за 60 секунд

Минулий тиждень виявився багатим на святкові та пам’ятні дати, також важливі події, серед яких головною стало призначення Центральною виборчою комісією виборів в Приютівській та Новопразькій селищних об’єднаних територіальних громадах.

Відповідно до постанови ЦВК перших депутатів в ОТГ на Олександрійщині будуть обирати 29 квітня 2018 року, і після цього вже остаточно закінчиться процес утворення двох перших громад на території Олександрійського району.

Однією з «червоних дат» на календарі став День закоханих, 14 лютого. Саме цього дня в Олександрії на “весільний рушник” стало 5 пар, а на центральній площі міста для олександрійців розважали цікавими конкурсами та піснями.

В четвер, 15 лютого, в Олександрії вшановували учасників бойових дій на території інших держав, а також 29-у річницю виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан. Зокрема, відбувся загальноміський мітинг-реквієм, хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам’ятника люди вшанували загиблих воїнів, згадавши полеглих поіменно. Поруч із цим заходи з нагоди цих, незабутніх в історії нашої країни, дат пройшли у військовій частині 2269.

В суботу, 17 лютого, на центральній площі Олександрії та багатьох населених пунктах району святкували Масляну.

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