Тиждень, що минув, видався багатим на події, зокрема, й такі, що вплинуть на подальше життя міста та району. Зокрема важливою подією для життя району стало відкриття діагностично-лабораторного центру «РИТМ», де вже почав працювати насіннєвий відділ, що проводить аналізування якості посівного матеріалу, як на основі сільськогосподарських культур та технічних. А незабаром почне працювати й аналітичний відділ, де будуть проводитись аналізи ґрунту та води.

В Кіровоградській ОДА відбулися співбесіди голови Олександрійської райдержадміністрації Богдана Курупа та міського голови Олександрії Степана Цапюка, які розповіли про свої досягнення за рік минулий та плани на 2018 рік.

Крім цього за минулий тиждень відбувся ряд не досить значних подій:

Минулого тижня у військовій частині 2269 міста Олександрія відзначили 74-річчя з дня заснування ВЧ, на яке завітав народний депутат України Анатолій Кузьменко, який нещодавно звернувся до Міністра юстиції з питання оцінки дій ЗАТ «Енерговугілля».

За кошти Світового банку на Олександрійщині на ділянці водогону ОКВП «Дніпро-Кіровоград», від насосної станції «Олександрія» до насосної станції «Пантаївка», відремонтують дюкери через річку Інгулець.

Перемога учнів Новопразької музичної школи на міжнародному фестивалі. Зазначимо, що діти мали змогу взяли участь у конкурсі завдяки підтримці депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева.

Політичні сили Олександрійщини готуються до виборів призначених в об’єднаних територіальних громадах. Так УКРОП в Олександрійському районі змінив очільника, і відтепер керувати організацією буде Олександр Давидов, який зазначив, що партія візьме участь у виборах до ОТГ.

Аграрії Олександрійщини приступили до весняно-польових робіт і, зокрема, до процесу підживлення озимої пшениці. Загалом же, 30% посівів знаходиться в доброму стані, 40% – в задовільному і ще 30% посівних площ – у слабкому, проте процес підживлення повинен позитивно вплинути на стан посівів.

Голос Громади бажає вдалого дня та цікавих подій протягом усього тижня.