Тиждень, що минув, видався багатим на події, зокрема, й такі, що вплинуть на подальше життя міста та району. Зокрема важливою подією для життя району стало відкриття діагностично-лабораторного центру «РИТМ», де вже почав працювати насіннєвий відділ, що проводить  аналізування якості посівного матеріалу, як на основі сільськогосподарських культур та технічних. А незабаром почне працювати й аналітичний відділ, де будуть проводитись аналізи ґрунту та води.

В Кіровоградській ОДА відбулися співбесіди голови Олександрійської райдержадміністрації Богдана Курупа та міського голови Олександрії Степана Цапюка, які розповіли про свої досягнення за рік минулий та плани на 2018 рік.

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Крім цього за минулий тиждень відбувся ряд не досить значних подій:

  • Минулого тижня у військовій частині 2269 міста Олександрія відзначили 74-річчя з дня заснування ВЧ, на яке завітав народний депутат України Анатолій Кузьменко, який нещодавно звернувся до Міністра юстиції з питання оцінки дій ЗАТ «Енерговугілля».
  • За кошти Світового банку на Олександрійщині на ділянці водогону ОКВП «Дніпро-Кіровоград», від насосної станції «Олександрія» до насосної станції «Пантаївка», відремонтують дюкери через річку Інгулець.
  • Перемога учнів Новопразької музичної школи на міжнародному фестивалі. Зазначимо, що діти мали змогу взяли участь у конкурсі завдяки підтримці депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева.
  • Політичні сили Олександрійщини готуються до виборів призначених в об’єднаних територіальних громадах. Так УКРОП в Олександрійському районі змінив очільника, і відтепер керувати організацією буде Олександр Давидов, який зазначив, що партія візьме участь у виборах до ОТГ.
  • Аграрії Олександрійщини приступили до весняно-польових робіт і, зокрема, до процесу підживлення озимої пшениці. Загалом же, 30% посівів знаходиться в доброму стані, 40% – в задовільному і ще 30% посівних площ – у слабкому, проте процес підживлення повинен позитивно вплинути на стан посівів.
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Голос Громади бажає вдалого дня та цікавих подій протягом усього тижня.

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