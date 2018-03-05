Головні події Олександрійщини минулого тижня за 60 секунд

Минулого тижня Олександрійщину засипало снігом, що створило незручності для багатьох водіїв та паралізувало рух міського автотранспорту. Та, все ж, відповідні служби та самі й олександрійці впоралися зі снігопадами, щоправда не без допомоги рятувальників, які допомогали комунальникам у боротьбі зі стихією.

Окрім цього минулого тижня депутати Кіровоградської обласної ради ухвалили рішення щодо виділення коштів на військову частину №2269 Національної гвардії України, що знаходиться в Олександрії, а також на ремонт гуртожитка Олександрійського професійного ліцею на площі Покровській. А під час проведення сесії Олександрійської міської ради відзвітував за рік діяльності новий начальник міської поліції Володимир Горяний. Крім цього, вклавшись майже в дві хвилини, відзвітувала секретар міськради, в цілому повідомивши, що з її звітом можна ознайомитися на сайті міськради.

Продовжується процес підготовки до перших виборів голів та депутатів у новостворених Новопразькій та Приютівській територіальних громадах. Зокрема, Центральна виборча комісія в своїй постанові роз’яснила скільки ж депутатів буде в громадах, а також було визначено скільки коштів виділять на проведення виборів. Власне бачення розвитку створених на Олександрійщині громад озвучив заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Коломійцев.

На Олександрійщині завершилися чемпіонати міста та району з міні-футболу. Переможцем районного змагання на приз ТОВ «УкрАгроКом» стала команда Головківка з однойменного населеного пункту. Найкрщим мініфутбольним колективом Олександрії стала місцева команда «Шляховик».

В Олександрійському районному будинку культури відкрилась виставка знам’янського художника-реаліста Віктора Соколова.