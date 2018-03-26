Головні події Олександрійщини минулого тижня за 60 секунд

Минулий тиждень запам’ятався цікавими подіями як в Олександрії, так і в Олександрійському районі. Серед головних подій:

перемогу та диплом другого ступеня у Всеукраїнському конкурсі творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу» серед 915 інших творчих робіт отримала студентка Олександрійського коледжу культури і мистецтв, в якому також пройшов День відкритих дверей.

В Олександрії відкрилася унікальна виставка відомого живописця, художника, іконотворця Олександра Охапкіна «Дзвонять дзвони Великодні».

Не менш унікальна та цікава фотовиставка під назвою «Особливий кадр», присвячена дітям нашого міста з означеними біологічними особливостями, відкрилася 20 березня в галереї VashArt.

З перемогою та головним призом у розмірі 1000 $ повернулися олександрійські старшокласники Данило Чесницький та Олександр Овечко (науковий керівник Світлана Піскова) з Міжнародного наукового конкурсу, котрий проходив у 16-17 березня у м.Києві.

У Новій Празі небайдужі мешканці рятували від холоду лелек.

Проте не лише приємними подіями ознаменувався минулий тиждень. Так, на Олександрійщині затримали зловмисника, який вдерся до помешкання потерпілого, застосовуючи фізичне насилля та заволодів плазмовим телевізором і ТВ-тюнером. А в Олександрії затримали викрадачів металевих огорож із центрального кладовища. Зловмисники зруйнували та викрали металеві огорожі з 19 могил.

Олександрійці просять міську владу скликати громадські слухання аби обговорити питання підвищення тарифів у міському автотранспорті.

На Олександрійщині обговорили питання децентралізації та формування на території Олександрійського району ОТГ. Зустрічі з колективами навчальних та медичних закладів відбулися за участі заступника голови Кіровоградської ОДА Андрія Коломійцева.