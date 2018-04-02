Головні події Олександрійщини минулого тижня за 60 секунд

Тиждень, що минув на Олександрійщині виявився багатим на важливі для життя міста та району події. Зокрема, у 2018 році в Олександрії розпочнеться ремонт кінотеатру «Жовтень», що розташований на центральній площі міста. Відповідну інформацію підтвердив народний депутат України Анатолій Кузьменко. Анатолій Іванович також зазначив, що на сьогоднішній день вже є компанія-підрядник, яка буде виконувати ремонтні роботи споруди кінотеатру.

Окрім цього, на Олександрійщині минулого тижня:

Відбулася зустріч Андрія Коломійцева з колективом Цукрового заводу під час якої він озвучив головні пункти передвиборчої компанії. Крім цього, кандидат на посаду Приютівського селищного голови відвідав Протопопівку, де поділився планами щодо створення громадського формування з охорони громадського порядку на території Приютівської об’єднаної територіальної громади.

В Олександрії відзначили День Національної гвардії України. Урочистості за участі першого заступника голови Олександрійської РДА Юрія Коваля, депутатів Олександрійської міської ради фракції «БПП «Солідарність», духовенства, відбулись на території військової частини 2269.

Найбільшу в Україні сонячну електростанцію заплановано збудувати в Олександрійському районі. Так, будівництво найбільшої в Україні сонячної електростанції, потужністю до 100 МВт, в планах групи кампаній KNESS здійснити вже цього року.

Звенигородська школа виграла систему очищення води і вже найближчим часом очисна система буде змонтована в навчальному закладі, а діти матимуть змогу вживати якісну чисту питну воду.

На жаль, не пройшов минулий тиждень без трагічних подій, так в Олександрії, під час пожежі в багатоповерхівці за адресою: вул. 6-го Грудня, 141/5 загинула жінка. На місці події було встановлено, що горів диван, на якому рятувальники і знайшли тіло загиблої жінки. На інші речі вогонь не поширився. Ймовірною причиною пожежі може бути паління у нетверезому стані.