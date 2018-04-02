Головні події Олександрійщини минулого тижня за 60 секунд

Тиждень, що минув на Олександрійщині виявився багатим на важливі для життя міста та району події. Зокрема, у 2018 році в Олександрії розпочнеться ремонт кінотеатру «Жовтень», що розташований на центральній площі міста. Відповідну інформацію підтвердив народний депутат України Анатолій Кузьменко. Анатолій Іванович також зазначив, що на сьогоднішній день вже є компанія-підрядник, яка буде виконувати ремонтні роботи споруди кінотеатру.
Окрім цього, на Олександрійщині минулого тижня:
- Відбулася зустріч Андрія Коломійцева з колективом Цукрового заводу під час якої він озвучив головні пункти передвиборчої компанії. Крім цього, кандидат на посаду Приютівського селищного голови відвідав Протопопівку, де поділився планами щодо створення громадського формування з охорони громадського порядку на території Приютівської об’єднаної територіальної громади.
- В Олександрії відзначили День Національної гвардії України. Урочистості за участі першого заступника голови Олександрійської РДА Юрія Коваля, депутатів Олександрійської міської ради фракції «БПП «Солідарність», духовенства, відбулись на території військової частини 2269.
- Найбільшу в Україні сонячну електростанцію заплановано збудувати в Олександрійському районі. Так, будівництво найбільшої в Україні сонячної електростанції, потужністю до 100 МВт, в планах групи кампаній KNESS здійснити вже цього року.
- Звенигородська школа виграла систему очищення води і вже найближчим часом очисна система буде змонтована в навчальному закладі, а діти матимуть змогу вживати якісну чисту питну воду.
На жаль, не пройшов минулий тиждень без трагічних подій, так в Олександрії, під час пожежі в багатоповерхівці за адресою: вул. 6-го Грудня, 141/5 загинула жінка. На місці події було встановлено, що горів диван, на якому рятувальники і знайшли тіло загиблої жінки. На інші речі вогонь не поширився. Ймовірною причиною пожежі може бути паління у нетверезому стані.