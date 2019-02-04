Головні події Олександрійщини за минулий тиждень

На минулому тижні олександрійців чекали ряд змін та нововведень.
Відтак, батькам видаватимуть розширені та оновлені пакунки малюка, мешканці Олександрії можуть здійснювати перегляд нового місцевого каналу Кіровоградщини, який запрацював з 1 лютого.
З неприємного: відтепер олександрійці сплачуватимуть більше за похід до стоматполіклініки та за квартплату й для промислових споживачів на 2% зросла ціна на електроенергію.
Крім цього, у мешканця Олександрії медики діагностували тяжке захворювання, а на Кіровоградщині стало відомо про першу жертву від грипу.
Також, упродовж минулого тижня Президент Петро Порошенко оголосив своє рішення вдруге балотуватися на посаду Глави держави, а Державна служба зайнятості підписала Меморандум про співробітництво з Міністерством юстиції України щодо посиленого контролю з виплат на утримання дітей.
Наступні події:
Голос Громади повідав історію переселенки з Донецька, яка змогла реалізувати себе в Олександрії.
Продовжується спортивна Спартакіада від “УкрАгроКому” й вже відомі результати перших змагань.
Зокрема, про олександрійський музей ґудзиків, що в галереї VachArt, розповіли та показали всій країні на відомому телеканалі, а обговорення щодо перейменування Кіровоградської області триває й цього разу область запропонували назвати Центральноукраїнською.
З надзвичайних подій Олександрійщини:
Олександрієць зґвалтував неповнолітню та втік з місця злочину.
На проспекті Соборному в Олександрії «зіткнулися» два автомобілів, а в олександрійській сім`ї стався інцидент, з побиттям, що закінчився лікарнею.
У свою чергу, олександрійська поліція продовжує попереджати про шахраїв та застерігає бути обережними.