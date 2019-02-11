Головні події Олександрійщини за минулий тиждень

Важливою подією для мешканців Олександрії та району стало введення в дію сучасного кардіологічного обладнання, у відкритті якого взяв участь голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко. До того ж очільник області на минулому тижні провів особистий прийом громадян.
На пленарному засіданні 22 сесії Олександрійської міської ради було прийнято рішення придбати сучасний хірургічний стіл для Олександрійського онкодиспансеру та відбулася 59-та сесія міськради: про бюджет міста, премію мера, збільшення апарату влади, «масовий вихід» в ОСББ тощо, під час якої депутат Віталій Заріцький запобіг зменшенню надходження до міського бюджету.
Конституційний суд України нарешті визначився з новою назвою Кіровоградської області.
На Кіровоградщині й Олександрії зокрема триває капітальний ремонт доріг, які зазнали найбільшої руйнації.
Мешканці Олександрії можуть ознайомитися з графіком планових відключень електроенергії в Олександрії протягом 11-28 лютого.
Надзвичайні події:
У двох приватних будинках сталися пожежі: в Олександрії по вулиці Українській та в с. Березівка Олександрійського району. А місцеві рятувальники разом з поліцією виїжджали на хибний виклик олександрійських мешканців.
Також на дитячому майданчику на території мікрорайону Перемога дитина знайшла боєприпаси, а у центрі Олександрії біля ТЦ «Гранд Плаза» сталася дорожньо-транспортна пригода.
Спортивні події:
Олександрійська футбольна команда зіграла з кропивницькою «Зіркою» та отримала перемогу та відбулися змагання з кульової стрільби між олександрійськими командами «УкрАгроКому».