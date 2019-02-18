Головні події Олександрійщини за минулий тиждень

На минулому тижні олександрійці взяли участь у низці урочистих та святкових заходів.

14 лютого, у День всіх закоханих, на головній площі Олександрії провели тематичні святкування з піснями, танцями, конкурсами та флешмобом для молоді та всіх закоханих пар.

15 лютого з нагоди 30-ї річниці виведення військ з Афганістану та Дня вшанування пам’яті учасників бойових дій на територіях інших держав у місті організували та провели урочисті заходи. Серед яких: в Олександрійському РБК відбувся захід «Відлуння пам’яті афганської війни», до того ж в День пам`яті містяни взяли участь у заході з вшанування воїнів-інтернаціоналістів та провели мітинг-реквієм, також на території Олександрійської військової частини армійці вшанували своїх загиблих побратимів й здійснили ходу в супроводі військового оркестру.

Крім цього, з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій, 12 олександрійців – воїнів-інтернаціоналістів й колишніх воїнів, було нагороджено Почесною грамотою Олександрійської міськради за активну життєву позицію з вирішення проблем ветеранів війни, плідну громадську діяльність з патріотичного виховання молоді. Зокрема військові та їх сім`ї отримають допомогу від держави.

Минулого тижня Голос Громади висвітлював наступні питання важливі для громадськості:

У які закордонні відрядження і за які кошти їздитимуть олександрійські посадовці у 2019 році.

На Всеукраїнському конкурсі “Intel Еко-Україна -2019” олександрійські учні зайняли призові місця.

Про що свідчить ріст кількості звернень олександрійців до міської влади? Дискусія на виконкомі.

В Олександрії з`являться нові тимчасові «хитрячки» – майданчики для торгівлі.

Черговий автомобіль за понад півмільйона гривень мають намір придбати для потреб Олександрійської міської ради.

Молодіжний табір «Патріот», що на Олександрійщині, зможе реалізувати проект для молоді коштом з обласного бюджету.

Олександрійський споживач заплатить за все – і за «підігрів» довкілля також.

Як працювала Олександрійська поліція у минулому році: Начальник Олександрійського відділу звітувався про роботу місцевої поліції у минулому році.

На засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради троє дітей-сиріт з Олександрії отримали житло від держави.

За статистикою захворювання на кір серед дітей у Кіровоградській області кількість хворих постійно зростає, а від наслідків грипу помер вже третій мешканець області з початку епідемічного сезону.

З надзвичайних подій:

Упродовж тижня, що минув, в Олександрії сталося 3 пожежі: на території гаражного кооперативу по вулиці Садовій, по вулиці Сидоренка в приміщені недобудованої багатоповерхівки та за адресою вулиця Л.Чайкіної, де під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло пенсіонера.

Для вбивці немовляти в Олександрії змінили термін покарання на максимальний (ВІДЕО з подробицями вбивства).