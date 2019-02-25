Головні події Олександрійщини за минулий тиждень

На минулому тижні до Олександрії завітав народний депутат України Анатолій Кузьменко, щоб взяти участь в урочистих й важливих заходах та зустрічах.

Так, Анатолій Кузьменко побував у Олександрійському онкодиспансері, який отримав нове обладнання – новітній операційний стіл, де під час зустрічі головному лікарю онкодиспансеру В.Хірсі вручив нагороду Верховної Ради України.

Крім цього народний депутат побував на урочистостях з нагоди відзначення 75-ї річниці Олександрійської військової частини, зокрема відвідав ювілейний концерт присвячений цій даті.

У Протопопівській та Червонокам`янській сільських амбулаторіях розпочали консультувати пацієнтів з допомогою телемедицини, а в Приютівській об`єднаній територіальній громаді за ініціативи голови Андрія Коломійцева розпочалась реконструкція вуличного освітлення.

На минулому тижні учні навчальних закладів Олександрійщини виступили на фестивалі-конкурсі «Червона калина» в Олександрії й виконали патріотичні пісні та номера з нагоди вшанування пам`яті Небесної Сотні.

Слід зазначити, що голова Кіровоградської облдержадміністрації провів особистий прийом, на який за допомогою звернулися мешканці Олександрії.

Під час виконкому в Олександрії змінили адреси приміщень декільком виборчим дільницям в Олександрії змінять адреси своїх приміщень, а до Кіровоградщини прибули спостерігачі за виборами президента з ОБСЄ.

До інших подій:

Олександрійська міська організація партії ВО «Батьківщина» виключила зі своїх рядів секретаря Олександрійської міської ради Олену Богоявленську.

Тротуарна плитка, якою викладена площа Соборна в Олександрії почала псуватися не простоявши зазначений гарантійний термін.

В Олександрійському відділі поліції існує суттєва проблема. Яка, можна дізнатися з посиланням.

З надзвичайних подій:

В Олександрії сталася пожежа: на проспекті Соборному зайнялася квартира в багатоповерхівці.

Водій маршрутного автобуса не впорався з керуванням й попав в халепу.