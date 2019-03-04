Головні події Олександрійщини за минулий тиждень

На минулому тижні мешканці Кіровоградщини мали змогу поспілкуватись з Президентом України, який з робочим візитом відвідав Кіровоградську область.

Так, за участі Петра Порошенка відбулося засідання Ради регіонального розвитку у Кропивницьку. Крім цього, глава держави побував у Приютівській громаді та проревізував сільську амбулаторію, першу в Україні, яку збудували за ініціативи Президента.

Петро Олексійович й не оминув Олександрію. На головній площі міста відбулась зустріч мешканців Олександрійщини з головним керівником держави, під час якої містяни й поспілкувалися з Президентом, й заспівали разом Гімн України. Окрім цього, «Голос Громади» підбив підсумки приїзду й зустрічі з Петром Порошенком, який розповів про подальші плани, стратегію та дії подальшого напрямку щодо розвитку держави.

Приємною новиною березня стало підвищення виплат українським пенсіонерам.

Маємо нагоду попередити олександрійців про планові відключення електроенергії у першій половині березня, про внесені зміни до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом та про зміну телефонних номерів у Олександрійській міській лікарні №1.

В Олександрії існує проблема, з якою мешканці міста постійно стикаються – це освітлення вулиць. І ось, ще в одному районі у темну пору доби вмикаються ліхтарі та освітлюють проблемну вулицю, яка була ласим місцем для злочинців та крадіїв.

Талановита молодь Олександрії:

Хореографічний колектив юних танцюристів «Alexmodern» зайняв призові місця на Всеукраїнському чемпіонаті сучасного танцю «Challenge championship». Також олександрійські учні представлятимуть власні проекти на міжнародному конкурсі в США.

З надзвичайних подій на Олександрійщині:

В межах Олександрії знайдено тіло людини, яка вважалася безвісти зниклою.

Після падіння з багатоповерхівки загинула 19-річна дівчина з Олександрії.

Зокрема на Кіровоградщині стався черговий смертельний випадок від наслідків захворювання на грип.

Крім цього сталася пожежа у Червоній Кам’янці, де горів приватний житловий будинок.