Головні події Олександрійщини за минулий тиждень

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На минулому тижні мешканці Кіровоградщини мали змогу поспілкуватись з Президентом України, який з робочим візитом відвідав Кіровоградську область.

Так, за участі Петра Порошенка відбулося засідання Ради регіонального розвитку у Кропивницьку. Крім цього, глава держави побував у Приютівській громаді та проревізував сільську амбулаторію, першу в Україні, яку збудували за ініціативи Президента.

Петро Олексійович й не оминув Олександрію. На головній площі міста відбулась зустріч мешканців Олександрійщини з головним керівником держави, під час якої містяни й поспілкувалися з Президентом, й заспівали разом Гімн України. Окрім цього, «Голос Громади» підбив підсумки приїзду й зустрічі з Петром Порошенком, який розповів про подальші плани, стратегію та дії подальшого напрямку щодо розвитку держави.

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Приємною новиною березня стало підвищення виплат українським пенсіонерам.

Маємо нагоду попередити олександрійців про планові відключення електроенергії у першій половині березня, про внесені зміни до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом та про зміну телефонних номерів у Олександрійській міській лікарні №1.

В Олександрії існує проблема, з якою мешканці міста постійно стикаються – це освітлення вулиць. І ось, ще в одному районі у темну пору доби вмикаються ліхтарі та освітлюють проблемну вулицю, яка була ласим місцем для злочинців та крадіїв.

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Талановита молодь Олександрії:

Хореографічний колектив юних танцюристів «Alexmodern» зайняв призові місця на Всеукраїнському чемпіонаті сучасного танцю «Challenge championship». Також олександрійські учні представлятимуть власні проекти на міжнародному конкурсі в США.

З надзвичайних подій на Олександрійщині:

В межах Олександрії знайдено тіло людини, яка вважалася безвісти зниклою.
Після падіння з багатоповерхівки загинула 19-річна дівчина з Олександрії.
Зокрема на Кіровоградщині стався черговий смертельний випадок від наслідків захворювання на грип.
Крім цього сталася пожежа у Червоній Кам’янці, де горів приватний житловий будинок.

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