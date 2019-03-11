Головні події Олександрійщини за минулий тиждень

Впродовж минулого тижня Олександрія відзначилася наступними подіями:
У будівлі Палацу Урочистих подій відкрилась персональна виставка живопису олександрійської художниці «Сяйво душі». А в художній галереї VashArt можна відвідати виставку картин митця Василя Коваля з м.Кропивницького.
Зокрема в Олександрійській центральній бібліотеці презентували колекцію різноманітних ляльок й навчали місцевих умільців заробляти на власному хобі.
Розпочався конкурс науково-дослідних проектів, в якому можуть взять участь талановиті науковці з Олександрійщини.
Олександрійці відзначили 205-ту річницю з Дня народження Великого Кобзаря.
Також на минулому тижні відбулася сесія Олександрійської міської ради та 35 сесія Олександрійської районної ради.
А студенти Олександрійського коледжу культури та мистецтв мали змогу поспілкуватися з народним депутатом України Анатолієм Кузьменком.
Керівництво Приютівської громади продовжує роботи з активного розвитку громади задля комфортного життя її мешканців та Олександрійщини у цілому. Тож майбутніми планами вдосконалення та росту громади поділився голова ОТГ Андрій Коломійцев. Один з таких задумів має шанси на втілення й незабаром Приютівська об`єднана територіальна громада візьме участь у третьому етапі конкурсу на створення ЦНАПу для населення.
Надзвичайні події:
Жінка з Олександрійщини зазнала насильницьких дій від місцевого ґвалтівника, а сварка між двома сусідами в Олександрії закінчилася трагічно.
Працівники Олександрійського відділу поліції затримали олександрійця, який виготовляв та розповсюджував наркотики.
Зокрема олександрійські рятувальники приборкували три пожежі в житловому секторі.