Головні події Олександрійщини за минулий тиждень

Минулий тиждень для олександрійців розпочався зі штурмового попередження ІІ рівня та негоди у вигляді сильних поривів вітру на території Кіровоградської області й нашого міста зокрема. Так після вирування буревію рятувальники надавали допомогу в розпилюванні та прибиранні гілля та дерев, що не встояли від сильного вітру, а мешканка Олександрії розповіла, що ледве не опинилася під гіллястим велетнем, який вітер викорчував з коренем поряд з місцем, де вона пройшла. Зокрема олександрійські рятувальники убезпечили місцевих мешканців від падіння аварійного балкону на одній із центральних вулиць міста та врятували чотирилапого, який 3 доби знаходився у пастці.
Кореспонденти “Голосу Громади” розповіли про одну з головних проблем Олександрії — місто залишають кваліфіковані лікарі, а пацієнти скаржаться на “побори” у медичних закладах. Разом з тим, заклади охорони здоров’я на Кіровоградщині потребують працівників, яких дефіцит у мед установах. Приємним є те, що для потреб лікарень Кіровоградської області мають намір придбати 20 службових автомобілів й збільшується кількість сільських амбулаторій в області, що будуються за ініціативи Президента України.
На минулому тижні голова Кіровоградської ОДА представив свого нового заступника. Також Сергій Кузьменко провій особистий прийом, на який завітав атовець з Олександрії з проханням вирішення важливого питання для олександрійських сімей.
Інші події:
Вчитель з Олександрії переміг у Всеукраїнському конкурсі й став одним з кращих педагогів області, а педагоги й школярі з Олександрійщини зайняли призові місця в обласному пісенному конкурсі. Зокрема декілька шкіл з району братимуть участь у Всеукраїнському еко проекті. Важливим є те, що у школах Олександрії учнів навчають протидіяти булінгу та насиллю серед однолітків та розповідають як діяти в таких ситуаціях й для шкіл Олександрійщини придбали нові автобуси.
Керівника Олександрійського ПК «Світлопільський» Юрія Дзбановського нагородили Почесною відзнакою Міністерства культури України, а олександрійці можуть відвідати місцевий палац культури ознайомившись з концертною програмою на квітень та травень, а також побувати у цікавій культурно-освітній подорожі за кордоном з 1 по 8 травня.
Крім цього було визначено термін призову олександрійських громадян на строкову військову службу на 2019 рік, а жителі селища Олександрійського отримали нового виконавця послуг з вивезення побутового сміття.
З надзвичайних подій:
З «Нової почти» на Олександрійщині крадії поцупили 11 посилок громадян.
Новий вид афери розповсюджують шахраї для клієнтів Приватбанку.
До Олександрійської лікарні доставили місцевого мешканця зі смертельною хворобою, яка швидко розповсюджується та стало відомо про 5-ту жертву на Кіровоградщині ще від одного захворювання.
Олександрійцю, який шваброю до смерті забив знайомого оголосили вирок.
На узбережжі олександрійської річки знайшли речі безвісти зниклого чоловіка.
Рятувальники з Олександрії дістали «легковушку» із земляної багнюки.
Не дивлячись на порушення закону й наражаючи на небезпеку жителів міста та мешканців флори й фауни недобросовісні олександрійці продовжують створювати задимленість, спалюючи суху траву та залишки сміття.