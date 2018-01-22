Головні події Олександрійщини за минулий тиждень

Минулий тиждень для жителів Олександрійщини видався багатим на події, найбільш значущою з яких стало святкування Хрещення Господнього в ніч з 18 на 19 січня. Урочистості розпочали, традиційно, з освячення води, якому передував концерт колективів художньої самодіяльності. Не дивлячись на не досить зимову погоду, охочих пірнути у річку виявилося чимало. Для зручності усіх пірнальників на березі була встановлена палатка з обігрівом, окрім цього окремо було розведене багаття. Всі охочі мали змогу також зігрітися чаєм та покуштувати страви справжньої польової кухні.

В Олександрійській РДА відбулася зустріч щодо будівництва сонячної електростанції на території Травневської сільської ради, під час якої представники інвестиційної компанії презентували плани та проект календарного графіку по реалізації проекту в галузі сонячної енергетики в Олександрійському районі. Наразі проводиться детальний аналіз щодо реалізації зазначеного проекту, який повністю реалізується за кошти приватних інвесторів та з можливістю виділення кредитних ліній від ЄБРР.

Плідно минувшого тижня попрацювали рятувальники, яким спочатку довелось боротися з пожежами, одна з яких виявилась фатальною, а потім через погіршення погодних умов і буксирувати вантажівку. Не відставали від рятувальників в плані роботи і силовики. Так до селища Олександрійського, з метою проведення профілактичних заходів, було направлено зведений загін поліції, до якого увійшли працівники батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Святослав» та дільничні інспектори. А в п’ятницю, 19 січня, за вимагання неправомірної вигоди було затримано головного лікаря поліклініки Національної поліції України у місті Кропивницький.

Незвичайна та водночас страхітлива подія налякала жителів Войнівки. Вранці, вийшовши на подвір’я власних дворів, люди побачили що усі кролі були витягнуті з кліток, задушені та розкидані на подвір’ї. Цікавим фактом є те, що задушеними виявилися тільки дорослі особини, а менших кроликів невідомий звір не торкнувся.

Заяву щодо розповсюдження недостовірної інформації від псевдоактивістів, котрі представляють політичну партію «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» щодо їх негативного відношення до питання об’єднання територіальних громад в Олександрійському районі оприлюднили керівники районного “УКРОПу”. Як виявилось дії псевдоукропівців суто провокативні, про що і заявило керівництво Олександрійського районного УКРОПУ. А що ж до об’єднаних громад, то процес утворення в Олександрійському районі продовжується.

Перший підтверджений випадок кору зареєстровано в Кропивницькому, в січні 2018 року. Зазначається, що кір привіз курсант Одеської військової академії, приїхавши до батьків на канікули в м. Кропивницький. На даний час хворий пролікований та в задовільному стані виписаний зі стаціонару.

За результатами співбесіди, яка відбулася 17 січня з кандидатом на посаду тимчасово виконуючого обов’язки директора Олександрійського педагогічного коледжу ім. В.О. Сухомлинського, голова обласної ради Олександр Чорноіваненко дав доручення підготувати матеріали для розгляду постійними комісіями обласної ради питання про призначення Анатолія Литвина. Окрім цього, головою облради О.Чорноіваненком було підписано розпорядження щодо оголошення конкурсу та створення конкурсної комісії, яка 17 квітня обере директора зазначеного навчального закладу.

І наостанок про приємне: відтепер пасажири автобусу “Олександрія-Головківка” мають змогу їздити в більш комфортних умовах протягом усього маршруту. За словами директора підприємства-перевізника “КД-Транс” Володимира Ковальчука відсьогодні на цьому маршруті запрацював безкоштовний Wi-fi.

Премію Верховної Ради України присуджено Халізовій Ларисі Іванівні – вчителю математики навчально-виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради Кіровоградської області. З Кіровоградської області премією та стипендією Верховної Ради України відзначено двох працівників галузі освіти.

Голос Громади бажає усім натхненного дня, щирих посмішок та гарного настрою протягом усього тижня.