Головні події Олександрійщини за минулий тиждень

Головною окрасою минулого тижня стало святкування міжнародного Дня української вишиванки. Приємно й цікаво було спостерігати за метушливими й вбраними у вишиванки олександрійцями різного віку на вулицях міста. Цей день запам’ятався Олександрії гарною сонячною погодою, веселими та усміхненими олександрійцями, флешмобами у вишиванках та чудовим настроєм (дивіться ФОТОРЕПОРТАЖ).

Крім цього, в Олександрії відбувся сольний концерт талановитої олександрійки, який пройшов під чуттєве виконання музичних композицій співачки.

Ще з культурних подій маємо:

в Олександрійському колегіумі пройшло свято обдарованої дитини «Через терни до зірок»;

розповідали про виставку олександрійських художниць у Барселоні з перших вуст;

а двох вчителів з Олександрії нагородять обласними преміями.

На минулому тижні багато говорилося про благоустрій міста й Олександрійщини. Так, у сквері поблизу Олександрійського Палацу урочистих подій здійснюють ремонтні роботи, а «Лавка Закоханих» змінила своє місце перебування. Також на головній площі Олександрії реставрували тротуарну плитку та не обійшлося без ремонту фонтану, який не працював упродовж певного часу. Зокрема в Приютівській ОТГ розпочали будівництво Центру надання адміністративних послуг для населення громади.

Зі спортивних новин:

сьогодні для олександрійок стартує марафон краси та схуднення, повідомляли про побудову ще одного сучасного дитячого майданчика в Олександрії до Дня міста, а у Приютівській об’єднаній територіальній громаді відбулося урочисте відкриття нового спортивного майданчика з міні-футболу.

З інших подій минулого тижня:

йшлося про проблеми фінансування міської галузі освіти й можливі скорочення ставок вчителів, про перевірку підприємницької діяльності олександрійців, які працюють «на себе».

Інформували про погодинну програму святкових заходів до Дня міста в Олександрії, дату проведення останніх дзвінків, графік хлорування води у місті та придбання сучасної спецтехніки для потреб громади Приютівською ОТГ.

З неприємного:

в Олександрійській центральній міській лікарні суттєво зросли ціни на медичні послуги;

у роботі Олександрійської міськради виявили порушень на суму майже півтора мільйона гривень.

З надзвичайних подій:

олександрійці продовжують «клювати» на шахрайські схеми;

під час останньої грози в Олександрії горів дошкільний навчальний заклад;

на території міста гасили пожежу – горіла лазня на території приватного сектору;

кримінальні події тижня: олександрієць «загрався» і став жертвою крадіжки.