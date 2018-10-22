Головні події Олександрійщини за минулий тиждень

У зв’язку з потрійним святом та додатковим вихідним днем робочий тиждень для мешканців Олександрії розпочався у вівторок, 16 жовтня

За минулий тиждень маємо наступні події.

Стала відома дата виборів у чотирьох ОТГ Кіровоградщини. Вибори перших депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і, відповідно, сільських, селищних та міських голів призначили на 23 грудня 2018 року.

Кіровоградська область приєдналася до проекту «Є ліки», що дає можливість пацієнтам області перевіряти наявність необхідних ліків в медичних закладах, які були придбані за кошти держави.

Верховна Рада України затвердила законопроект про проходження обов’язкового медичного страхування та сплати страхового внеску, який в середньому для кожного громадянина держави становитиме 350-400 гривень на місяць.

Кіровоградщина стала однією з лідерів проекту «Сільська медицина». Наразі в області активно будують сучасні медичні амбулаторії – в селі Протопопівка (Приютівська ОТГ Олександрійського району) та селі Панчевому Новомиргородського району.

Олександрія. Цього тижня для мешканців міста провели безкоштовну акцію з роздачі саджанців дерев, яка традиційно проходила за підтримки благодійної організації «Шлях до життя» спільно з Олександрійським лісництвом.

Відбувся завершальний етап конкурсу дитячих малюнків «Визнана українська атевтичність», на якому І місце виборола олександрійка Анастасія Яцина. Однак, конкурс цим не завершився і переможці, що зайняли І, ІІ, ІІІ місця будуть працювати над створенням 9-ти картин упродовж 30-ти днів.

На змаганнях «Захисник Кіровоградщини», що присвячувався до Дня захисника України, перемогу одержав житель Приютівської ОТГ, вихованець Користівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, десятикласник Нікіта Сідельник.

Жителі Олександрії минулого тижня також мали можливість познайомитися з письменником та журналістом Остапом Дроздовим, який на особистій зустрічі презентував свої книги.

Окрім цього, з творчими роботами олександрійської художниці Тетяни Тарасенко мешканці міста знайомилися на виставці картин, що проходить в Центральній міській бібліотеці ім. Пушкіна.

З 16 жовтня водіїв будуть штрафувати за перевищення швидкості за допомогою радарів TruCam. Сума штрафів становитиме від 255 до 510 гривень.

В обласному центрі для ветеранів війни збудовано реабілітаційний спортивний майданчик та кімнати для реабілітації з необхідним інвентарем, меблями та зручностями.

Про футбол. Минулого тижня в матчі 6-го туру Кіровоградської області ФК «УкрАгроКом» з Приютівської громади з рахунком 0:11 одержала перемогу над кропивницьким «Олімпіком», закріпивши за собою звання чемпіона Кіровоградської області.

З кримінальних подій. На Кіровоградщині під час обшуку «Злодія в законі» виявили записи «чорної бухгалтерії» та злодійського «общака». Більш детально читайте за посиланням.