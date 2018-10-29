Головні події Олександрійщини за минулий тиждень

Важливою та водночас радісною подією минулого тижня для мешканців Олександрії стало підключення централізованого теплопостачання в помешканнях. Нагадаємо, що опалювальний сезон розпочався 25 жовтня.

В Олександрії біля Братської могили відбулися урочистості з нагоди відзначення 74-ї річниці визволення України від фашистських загарбників.

Молоді науковці з Олександрійщини посіли призові місця на Міжнародному науково-технічному конкурсі «POLITEKO Україна 2018-2019».

До Олександрії прибула делегація у складі двох професорів з Болгарії. Мета приїзду гостей – створення міжнародного центру розвитку кар`єри, який наближатиме випускників олександрійських навчальних закладів до ринку праці.

Важливою подією минулої неділі стало відкриття оновленого сільського будинку культури та приїзд заслуженого артиста України до села Пустельниково Приютівської ОТГ.

У Попельнастівській громаді відбулося довгоочікуване відкриття культурно-освітнього центру «Толока».

В Олександрії відбулися урочистості з нагородження чемпіонів з футболу Кіровоградської області.

ФК «Олександрія» з рахунком 2:1 вшосте здобула чергову перемогу проти ФК «Карпат».

Не обійшлося без надзвичайних та кримінальних подій: на Олександрійщині рятувальники під час гасіння пожежі виявили тіла двох загиблих, а жорстокому вбивці однорічної дитини суд виніс покарання у виді 12 років позбавлення волі.