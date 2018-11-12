Головні події Олександрійщини за минулий тиждень

Початок минулого тижня не задався для олександрійців. Олександрія втратила земляка, журналіста, автора блогу «Моя Олександрія» та просто хорошу людину Руслана Гаврилова. Весь тиждень пройшов у смутку та журбі за нашим співвітчизником, який багато працював та робив корисного для нашого міста. Журналіст помер після тяжкої хвороби 5 листопада в приміщені районної лікарні. Віддати останню шану та попрощатися з журналістом 7 листопада прийшло біля пів тисячі людей, знайомих, друзів та колег.

До наступних подій. На минулому тижні Олександрію відвідав український письменник та мандрівник Макс Кідрук. Зустріч відбулася в приміщені міської бібліотеки ім. О.С. Пушкіна, на якій літератор презентував свою нову книгу-роман «Де немає Бога».

Спортсмени міста й області продовжують прославляти наші землі та цього разу привезли нагороди з Чемпіонату України з автокросу, Чемпіонату світу по панкратіону та Чемпіонату Світу з пауерліфтингу.

На минулому тижні міська рада прийняла нове рішення, відповідно до якого загальна кількість пільгових рейсів зменшиться удвічі. До того ж, на автобусних маршрутах міста пільгові категорії пасажирів зможуть їздити безкоштовно лише 2-3 рази на тиждень, а на деяких маршрутах пільгових рейсів взагалі не буде.

В Кіровоградській облдержадміністрації відбулося обговорення плану дій до святкування 80-річчя області, яке відбудеться в наступному році 10 січня.

В Олександрії відзначили студентів навчальних закладів, які на конкурсній основі отримають обласні стипендії за кращі показники в навчанні.

Приютівська об’єднана громада і цього тижня виділилася рядом важливих подій. На території громади, в селі Протопопівка, завершилося будівництво сільської лікарні сімейної медицини. Відтак, новозбудована амбулаторія одна с перший на Кіровоградщині зможе приймати своїх пацієнтів. До того ж, Приютівська ОТГ увійшла до списку спроможних громад, який був визначений Урядом.

Активно провели час і школярі, активісти та представники громади. Так, учнів Цукрозаводського навчально-виховного комплексу взяли участь у бесіді-тренінгу, під час якої навчалися протидіяти булінгу в стінах школи за допомогою виконання інформативно-виховних завдань та тестів.

Також, на молодіжній раді в селищі Приютівка розглядалися ідеї молоді щодо втілення їх ініціатив у життя громади, що сприятимуть культурному та загальному розвитку селища та всієї громади.

Крім того, представники Приютівської ОТГ відвідали тренінг «Рекомендації для розроблення моделі управління відходами в ОТГ», де навчалися впроваджувати модель управління побутовими відходами, зокрема, поводженням з небезпечними відходами також.

Ось таким був минулий тиждень, а ми розпочинаємо наступний з новими силами та натхненням.