Головні події Олександрійщини за минулий тиждень

Минулий тиждень видався напруженим для Олександрійців та загалом для усієї України.

Так, відповідно до затвердженого Президентом України Указу, було введено воєнний стан в 10 областях України, які межують з Російською Федерацією. У зв’язку з цими подіями Олександрійський відділ Національної поліції почав працювати в посиленому режимі, а курс долара цього тижня піднявся до вже давно не баченої позначки у 30 гривень.

Для населення України, зокрема й Олександрії та області, Уряд підвищив прожитковий мінімум та соціальні виплати для населення.

Також Верховна Рада затвердила дату президентських виборів на 2019 рік.

Серед освітніх новин, перемог та нагороджень цього тижня мали місце:

на Кропивниччині стартував обласний вокальний фестиваль-конкурс “Голос серця”;

олександрійські вчителі географії отримали нагороди у Всеукраїнському конкурсі “Учитель року-2019”;

учні з Олександрії стали призерами та отримали грошову винагороду у всеукраїнському науково-технічній виставці-конкурсі;

олександрієць посів друге місце на XV фестивалі, який відбувся у Варшаві.

До Дня працівників прокуратури відбулися урочистості з привітаннями та врученням обласних відзнак кращим працівникам Прокуратури на Кіровоградщині.

Незадовго до Нового року запрацював новий сучасний дитячий розважальний центр. На центральній площі міста минулого тижня почали зводити металеву конструкцію для встановлення Новорічної ялинки.

З надзвичайних подій міста.

В Олександрії з Користівського моста з’їхав причіп вантажівки з 20 тоннами зерна кукурудзи, а в мікрорайоні Перемога злочинці незаконно проникли до квартири та поцупили золоті прикраси.

Події, що відбулися на Олександрійщині.

Минулими вихідними школярі Войнівської школи І-ІІІ ступенів Приютівської об’єднаної територіальної громади взяли участь в екскурсії до олександрійського цукрового заводу та на власні очі побачили процес з виготовлення цукру, а для учнів 1-го класу Цукрозаводського НВК запрацював гурток роботехніки. Разом з тим представники Приютівської громади під час засідання робочої групи вчилися писати стратегію розвитку громади.