Головні події Олександрійщини за минулий тиждень

На минулому тижні з робочою поїздкою до Олександрії приїжджав голова обласної держадміністрації Сергій Кузьменко, який взяв участь в урочистому відкритті першої лікарської амбулаторії на Кіровоградщині у селі Протопопівка Приютівської ОТГ збудованої в рамках реформи Президента України Петра Порошенка «сільська медицина», звітував про перебіг будівельних робіт інших лабораторій в області, побував на вшануванні пам’яті захисників й визволителів Олександрійщини від німецько-фашистських загарбників на центральному олександрійському меморіалі – Братьській могилі та ревізував капітальний ремонт у гуртожитку Олександрійського професійного ліцею.

До того ж, до 75-ї річниці Дня визволення олександрійці вшанували пам’ять загиблих воїнів Другої світової війни та здійснили покладання квітів біля Братської могили у Перемозькому мікрорайоні.

В Олександрії відзначили Міжнародний день людей з обмеженими можливостями, День волонтера та День місцевого самоврядування з рядом урочистих заходів, а саме: депутати міської ради привітали інвалідів зі святом, вручили грамоти, квіти та подарунки; в олександрійському районному будинку культури привітали на нагородили кращих волонтерів та працівників органів місцевого самоврядування; до Дня самоврядування олександрійці отримали нагороди від міської влади, а в Приютівській ОТГ провели змагання між працівниками громади й членами молодіжної ради у вигляді гри «Світ громад».

Важливим для мешканців Олександрійщини минулого тижня було обговорення підвищення тарифів на тепло для населення під час громадських слухань.

Серед інших подій Олександрійщини минулого тижня мали місце наступні: для студентів коледжу культури і мистецтв провели нестандартний захід – майстер-клас тренінг «Валіза секретів»; одинадцятикласник з Олександрії виготовив електрогенеруючий пристрій для зарядження мобільного телефона; в Олександрії пройшов концерт хореографічного колективу «Авантюрин» та відбувся матч 17 туру Чемпіонату УПЛ в Полтаві, на якому «Олександрія» перемогла «Ворсклу».

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