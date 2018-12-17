Головні події Олександрійщини за минулий тиждень

Минулий тиждень для мешканців Олександрійщини був наповнений визначними, важливими та цікавими подіями.

З нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в Олександрії пройшли відповідні тематичні заходи, а також відбувся концерт з нагородженням та вручення відзнак ліквідаторам.

На Соборній площі в Олександрії поряд з головною ялинкою встановили нову професійну мобільну сцену для проведення святкових, театральних та концертних заходів.

У комунальному закладі «Центр первинної медико-санітарної допомоги в Олександрії» відремонтували відділення спортивної медицини.

Неочікуваною новиною для олександрійців стала зміна розкладу руху потягів на станції «Олександрія» та скасування зупинок деяких потягів, що мали попит у населення нашого міста.

Олександрієць посів ІІІ місце на чемпіонаті з велокросу у м. Києві, а для школярів з Олександрійщини провели незвичайний урок: “Хочу-можу-треба”.

Кір крокує по Кіровоградщині. Відтак, за останній тиждень зафіксовано 18 випадків захворювання на кір в області, зокрема серед хворих є один мешканець Олександрії.

Крім вірусу кору зафіксовані факти розповсюдження нового шкідливого комп’ютерного вірусу.

З надзвичайних подій за минулий тиждень.

В Олександрії під час пожежі в одноповерховому багатоквартирному житловому будинку ледве не згоріли заживо двоє громадян.

Не обійшлося на минулому тижні й без ДТП: легковий автомобіль з причепом злетів з траси, а на центральному проспекті міста не розминулися два легкових авто.

Історичним, для усієї України, став день 15 грудня. Саме цього дня в Києві Об’єднавчий собор обрав першого предстоятеля Української православної церкви. Ним став Епіфаній. Фактично – це буде перший визнаний київський митрополит з часів правління Ярослава Мудрого.