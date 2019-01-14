Головні події Олександрійщини за минулий тиждень

На минулому тижні в Олександрійському районному будинку культури продовжили святкування новорічно-різдвяних свят та влаштували новорічні казку для дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених сімей, дітей з дитячих будинків сімейного типу та дітей учасників АТО з Олександрійщини.
Відтепер загиблі герої учасники антитерористичної операції на Сході країни будуть увіковічені в “Книзі пам’яті”, яку випустили на Кіровоградщині.
Для дітлахів з Новоукраїнки відкрили оновлений та відремонтований сучасний дитячий садок, на офіційне відкриття якого завітав голова ОДА Сергій Кузьменко.
Олександрійский РАЦС пропонує укладення повторного шлюбу для подружніх пар та можливість урочисто відсвяткувати річницю весілля.
Для зручності олександрійців в місті продовжують облаштовувати сучасні старт-зупинки з вітражами, освітленням та гнізд для заряджання телефонів.
Минулими вихідними стартувала спартакіада групи компаній УкрАгроКому та пройшов перший вид змагання в футболу.
У Кіровоградській області стався перший випадок ГРИПу.
В Олександрії активізувалися шахраї, які незаконно вимагають кошти з підприємців Олександрійщини.
У зв’язку з несприятливими погодними умовами на минулому тижні сталася дві дтп: зіткнення двох легковиків на пішохідному переході в Олександрії та позашляховика з транспортним засобом служби автодору неподалік від міста.
Олександрійські рятувальники гасили пожежу в багатоповерхівці, яка сталася від замикання дротів в електрощиту.