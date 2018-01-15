Тиждень, що минув видався дещо коротшим в плані робочих днів та розпочався з вівторка, 9 січня, але все ж – багатим на події. Зокрема, господарським судом Кіровоградської області було повернуто на користь держави дві споруди цивільного захисту в Олександрії. Приміщення бомбосховищ та виробничих приміщень загальною площею понад 236 квадратних метрів раніше використовувалися приватним підприємцем. ТОВ «Захід-Схід-Енерго» доведеться сплатити штраф в розмірі 21 420 гривень за недотримання вимог проекту будівництва блочно-модульних котелень за адресами будівель НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа», загальноосвітнього навчального закладу ЗНЗ І-ІІІ ст. № 2 ім. М.Горького та загальноосвітнього навчального закладу ЗНЗ І-ІІІ ст. № 9. Зазначимо, що підприємство «Захід-Схід-Енерго» запропонувало нові тарифи на тепло для бюджетних установ, що на 42 грн менше, аніж за запропонованим для Кіровоградської області на сайті Держенергоефективності тарифом.

В ніч на п’ятницю 19 січня на Олександрійщині відзначатимуть свято Водохреща. Захід з нагоди відзначення свята пройде на Войнівському водосховищі (с. Войнівка) і почнеться о 23:00. Розпочнуться святкові заходи з освячення води та купання. Усіх присутніх будуть частувати смачною кашею та розважати культурною програмою. Зазначимо, що це одне з наймасштабніших святкувань Водохреща в місті і в районі.

Поспілкуватися з головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергієм Кузьменком олександрійці мали нагоду минулого тижня, в четвер. Серед проблемних питань, з якими олександрійці звернулися до очільника області – проведення ремонту доріг та надання матеріальної допомоги. Окрім цього, жителька Олександрії поскаржилася, що в міській дитячій поліклініці немає травматолога, тому пацієнти мусять їхати в інші населені пункти, щоб проконсультуватися чи отримати необхідну довідку. Голова облдержадміністрації поспілкувавшись з директором профільного департаменту ОДА, доручив вирішити цю проблему.

В четвер, 11 січня, в п’ятнадцяти кілометрах від Олександрії палало міське сміттєзвалище. Як повідомив начальник Олександрійської пожежно-рятувальної служби Дмитро Колесник, встановлено загоряння та тління сміттєзвалища на трьох-чотирьох ділянках, загальною площею приблизно 500 м².

В останній робочий день минулого тижня нове обладнання для анастезії та реанімації отримав Олександрійський онкодиспансер. Сертифікат на новий наркозно-дихальний апарат в п’ятницю, 12 січня, отримав головний лікар комунального закладу Володимир Хірса. Вручити сертифікат та ознайомитися з умовами роботи лікувального закладу завітав заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Коломійцев, який відзначив важливість придбання такого необхідного медичного обладнання, як наркозно-дихальний апарат. На захід також завітав народний депутат України Анатолій Кузьменко, завдяки сприянню якого і стало можливим придбання цього обладнання. Зазначимо, що кошти у сумі 750 тисяч гривень були виділені з держбюджету, апарат був придбаний за допомогою системи Prozorro.

Голос Громади бажає усім гарного дня та хорошого настрою протягом усього робочого тижня.