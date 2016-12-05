Головні події тижня

Минулий тиждень ознаменувався закінченням осені та початком зими, що відразу засипала Олександрійщину снігом. Але, крім снігопадів, він також виявився багатим і на інші події. Так, 28 листопада, на апаратній нараді в ОДА заступник очільника області Андрій Коломійцев повідомив про те, що ремонтні роботи на ділянці від Олександрії до Знам’янки практично закінчені і вже найближчим часом рух пасажирського транспорту буде відновлено.

Крім цього, в понеділок олександрійців сколихнула новина про розбійний напад трьох молодиків на 90-річну бабусю, які забрали в неї заощадження на вугілля в сумі 4000 грн. Але вже через кілька годин районні правоохоронці по “гарячим слідам” вийшли на слід зловмисників, яких затримали в одній із квартир в місті Олександрія.

Загалом же надалі тиждень пройшов позитивно. Стало відомо, що олександрійські спортсменки Світлана Лагно та Дар’я Поляніна вибороли золото та срібло на абсолютному чемпіонаті Європи серед чоловіків та жінок в розділі «куміте» та «ката», а також ваговому чемпіонаті Європи серед кадетів (U16) і молоді (U22) в розділі «куміте» та «ката» в складі збірної України в м. Софія, що в Болгарії.

30 листопада 2016 року в Олександрії відбувся концерт з нагоди Міжнародного дня інвалідів, куди завітали місцеві депутати, представники духовенства, громадські діячі та жителі міста.

А вже 1 грудня в приміщенні Олександрійської районної лікарні пройшла акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Для присутніх працював експрес-тест на ВІЛ, черга до якого стояла ще до початку заходу. В акції взяли участь як працівники лікарні, так і пацієнти стаціонару та пересічні олександрійці. Крім цього, протягом заходу організатори проводили пізнавальну вікторину з цікавими призами. Організаторами виступила організація “Шлях до життя”.

Цього ж дня роботу місцевих рятувальників перевіряли під час спланованих навчань управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Так, близько першої години дня на автовокзалі виявили підозрілу сумку з предметом, схожим на вибухівку та мобільним телефоном. На місце події негайно виїхали працівники поліції, служби безпеки України та два автомобілі Державної служби з надзвичайних ситуацій, які і відпрацювали навчання.

І в перший день зими в Олександрії на площі Соборній почали встановлювати новорічну ялинку, висота якої становитиме 23 метри, а роботи планується завершити до 19 грудня.

Цього ж дня і відбудеться святкова церемонія відкриття.

Ну а закінчився тиждень новиною про присвоєння за указом Президента України №533/2016 за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю почесного звання “Заслужений працівник освіти України” директорові державного вищого навчального закладу “Олександрійський політехнічний коледж” Савченко Ларисі Миколаївні.

Кореспонденти Голосу Громади сподіваються, що початок зими принесе нам не лише нові здобутки та перемоги, а і святковий новорічний настрій. Ми ж бажаємо вам починати кожен тиждень лише з хороших новин!