Головні події тижня

Розпочався минулий тиждень урочистим відзначенням знаменної для нашого міста дати – визволення Олександрії від фашистських загарбників. Так 5 грудня на Братській могилі радянських воїнів, що у Перемозькому мікрорайоні, відбувся мітинг «Вічна пам’ять героям». В Олександрії відбувся урочистий захід 6 грудня. Покласти квіти до Братської могили зібралося чимало олександрійців, серед яких ветерани війни, представники міської влади, депутати та учасники АТО.

Не обійшлося минулого тижня без кримінальних новин. Так 4 метрову рельсу із домоволодіння жителя села Іванівка Олександрійського району, самотужки потягнув крадій, якого оперативно затримали після проведення розшукових заходів поліцейські районного відділення поліції. 6 грудня на центральному ринку злодій поцупив у продавця з прилавку теплі шкарпетки. Відомо, що це не перший випадок крадіжки, проте підприємець повідомляти до поліції не збирається.

Кібер-злочинцю, який дурив довірливих покупців через “фейкові” оголошення продажу неіснуючого товару на Кіровоградщині було вручено повідомлення про підозру. За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Діяльність підпільного підприємства, що спеціалізувалось

на виготовленні реплік спортивних речей відомих світових та вітчизняних брендів, яке знаходилося в місті Олександрія, було викрито минулого тижня. В ході обшуку виявлено та вилучено обладнання для виготовлення речей та готову продукцію вартістю понад 5 млн. грн. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за до ч. 2 ст. 229 (незаконне використання товарного знака) Кримінального кодексу України.

Завчасно запастися подарунками до Нового року вирішили троє молодиків, які проникли до приміщення крамниці, пошкодивши віконне скло, і викравши звідти алкогольні напої, цигарки, продукти харчування, кондитерські вироби, дитячі та новорічні іграшки, крани для води і навіть білизну. Встановлено також, що ці ж громадяни причетні до ряду аналогічних крадіжок у цьому ж населеному пункті. Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

8 грудня на території залізничної станції м. Новоукраїнка

відбулося зіткнення вантажного та маневреного потягів, в результаті чого постраждали два машиністи. “В одного тяжка травма кисті, в іншого забій. Одного госпіталізували до Новоукраїнської центральної районної лікарні” – прокоментував диспетчер.

І наостанок про приємні новини: вже скоро в Олександрії розпочнеться сезон продажу ялинок. Так, прес-служба Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства склала орієнтовний список цін на новорічні дерева. Так ціна коливатиметься від 60 до 95 грн. в залежності від виду новорічного дерева.

Як завжди, Голос Громади бажає лише добрих новин та легкого початку нового робочого тижня.