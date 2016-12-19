Головні події тижня

Минулого тижня в Олександрії розгорівся вир подій: жителі міста почали готуватись до новорічних свят, а чиновники – до нових випробувань 2017-го. Крім цього, зима підготувала і власні, не дуже приємні “сюрпризи”.

Так, почався тиждень з новини про те, що грип та ГРВІ поширюється Олександрійщиню. Про це під час наради в Кіровоградській ОДА повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко. За її словами, в п’яти адміністративних територіях, серед яких і Олександрійський район, було перевищено епідеміологічний поріг. Того ж дня, близько 10 ранку в с. Марто-Іванівка Олександрійського району занесло вантажний автомобіль «DAF».

Вівторок почався з новин про те, що в Олександрійській ЗНЗ №6 вирішили призупинити навчання для учнів початкових класів до 16 грудня через збільшення кількості захворювань на грип.

Наступного дня, в середу, до Олександрії завітали активісти з акцією на підтримку миру. Прапори з побажаннями учасників АТО з різних формувань та жителів міст, де вже побувала команда організаторів, були розвішані навколо площі Соборної, а олександрійці могли написати на прапорі України і свої побажання.

15 грудня найрезонанснішою подією стали громадські слухання, на яких голосували щодо бюджету міста на 2017 рік. На слуханнях були присутні 444 олександрійця, які одноголосно схвалили це питання та проект економічного та соціального розвитку міста.

Насиченою на політичні події стала і п’ятниця. Так, з самого ранку не вщухали емоції на сесії Олександрійської міської ради, де вирішувалося питання бюджету на 2017 рік. Та не дивлячись на те, що сам проект рішення депутати отримали лише напередодні голосування, а також при тому, що не всі комісії визначилися, бюджет – 2017, все ж таки, було схвалено 30-ма голосами при 19-ти необхідних.

Крім цього, навчальні заклади міста та району отримали напередодні новорічних свят техніку та меблі, кошти на які були виділені з державного бюджету за сприяння народного депутата України Анатолія Кузьменка. Вручення проходило в приміщенні міського Палацу урочистих подій та Олександрійської районної державної адміністрації.

Цього ж дня в Олександрії розпочався сезон продажу ялинок, а в суботу для жителів міста в

ТЦ “Мандарин Плаза” з 10 години та до 18 години неділі працювали майстер-класи по декупажу для дітей та дорослих.

Ми ж сподіваємося, що підготовка до новорічних свят та гарна зимова погода будуть радувати олександрійців і цього тижня. А Голос Громади бажає, щоб вас супроводжували лише хороші новини!