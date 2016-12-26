Головні події тижня

Понеділок минулого тижня видався приємним, адже в цей день олександрійці святкували День Святого Миколая. З нагоди свята привітати малечу з Новопразької спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернату 1-2 ступенів завітали поважні гості: заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев, голова Олександрійської РДА Богдан Куруп. Посадовці приїхали до закладу не з пустими руками, а з подарунковим сертифікатом на сушильний автомат та солодкими подарунками. Далі ж Андрій Коломійцев перевірив роботи, які були виконані в Новопразькій амбулаторії, а це нова обладнана котельня та повністю відремонтований дах будівлі, який було перекрито металочерепицею.

Завітав також Андрій Олександрович до Олександрійської загальноосвітньої школи-інтернат в селищі Пантаївка, де вручив вихованцям солодкі подарунки та сертифікат на отримання мультимедійного тиру. Крім цього директор закладу розповів, що в Пантаївському інтернаті планують розпочати ремонт 3 та 4 поверхів, щоб розширити кількість місць для дітей.

В ролі Святого Миколая спробували себе також і волонтер Олександр Воропаєв та громадський активіст Олександр Давидов, які доправили в зону проведення антитерористичної операції подарунки воїнам.

А тим часом в Олександрії на площі Соборній відбулось урочисте відкриття новорічної ялинки. Супроводжувалося воно піснями, а найактивніші дітлахи могли потанцювати прямо перед сценою. Після того, як запалали святкові ліхтарі ялинки всі бажаючі могли сфотографуватися разом з великою кількістю Дідів Морозів, що “розсипалися” площею.

Проте крім приємностей понеділок, 19 грудня запам’ятався й не досить добрими новинами. Так до центральної міської лікарні №1 поступив 23-річний мешканець Олександрії з колото-різаним проникним пораненням. За наявною інформацією хлопець наніс собі ножові поранення сам через те, що кохана дівчина не відповіла на його почуття взаємністю.

Важливою подією в житті країни стало прийняття бюджету вранці в середу, за яким встановлена мінімальна зарплата в 3200 гривень.

Також цього дня голова Олександрійської райдержадміністрації Богдан Куруп разом з військовим комісаром олександрійського об’єднаного міського військового комісаріату Андрієм Карло вручили нагороди дружині та батькам загиблого під час проведення антитерористичної операції Дениса Хрієнка.

22 грудня відбулась прес-конференція голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка, на якій він окреслив головні завдання на 2017 рік, розповів про проект сміттєпереробного заводу, одним з варіантів розміщення якого є Олександрія.

Також Сергій Анатолійович відзначив, що пріоритетною сферою розвитку області в планах на 2017 рік є охорона здоров’я. В рамках проекту «Здоров’я наших дітей», що ініційований головою облдержадміністрації, в обласному центрі планують завершити будівництво дитячого медичного містечка, далі ж на меті стоїть ремонт в районних та міських дитячих відділеннях.

Цього ж дня рятувальники спільно з представниками Національної поліції провели відпрацювання мікрорайону «Перемога», де розповіли про основні причини та заходи безпеки під час пожеж. Особлива увага була акцентована на правилах безпечної експлуатації засобів опалення приміщень та електропобутових приладів.

Не минулось цього тижня без «криміналу». Так в місцевої жительки з сумочки злодійка поцупила конверт, в якому було 8 тисяч гривень, та поліцейським знадобилося менше ніж півгодини, аби встановити місцезнаходження підозрюваної. Нею виявилася 29-річна жителька сусідньої області, яка вже має судимість за вчинення майнового злочину. Також неприємна ситуація трапилася в селищі Олександрійському (колишнє Димитрове), де стався вибух, в результаті якого був зруйнований приватний будинок, а з опіками тіла до лікарні потрапив онук господині будинку, котра на час вибуху перебула поряд у літній кухні.

В п’ятницю, 23 грудня, в Кропивницькому відбулась сесія Кіровоградської обласної ради, на якій було прийнято бюджет області. Перед початком сесії директора Олександрійського політехнічного коледжу Савченко Ларису Миколаївну привітав очільник Кіровоградщини Сергій Кузьменко та вручив їй нагрудний знак «Заслужений працівник освіти України».

Неділя ж, 25 грудня принесла чимало радості малечі Олександрії. Дітки учасників антитерористичної операції відвідали новорічний ранок в готелі «Сапфір» та отримали солодкі подарунки від Діда Мороза. Крім цього для малюків за адресою просп. Соборний, 111 ОСББ “Арка” також відбулося новорічне свято, на яке завітало більше 100 дітей зі своїми батьками. Кожен малюк з рук Діда Мороза отримав солодкий подарунок та іграшковий приз. Обидва заходи були організовані за підтримки депутатів Олександрійської міської ради партії “БПП “Солідарність” Андрія Коломійцева та Віталія Заріцького.

Голос Громади вітає усіх з наступаючими святами і бажає, як завжди, лише приємних і добрих новин.